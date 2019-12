A Pomeriggio 5 Francesca Cipriani, pur di vincere la coppa di Domenica Alive, ha fatto un appello a tutti i telespettatori. La super maggiorata showgirl ha detto che se vincerà la coppa farà uno strip tease in piazza Duomo a Milano. La Cipriani ha detto anche che utilizzerà la coppa come porta-ombrelli per far invidia a tutti i vicini di casa. Eco il video Mediaset.