Torna Pomeriggio 5 e tornano anche i post di Barbara D’Urso per festeggiare gli ascolti del programma di Canale 5. Dopo il debutto di ieri con la prima puntata della dodicesima edizione, la conduttrice di Mediaset ha ben pensato di commentare sui social i primi dati Auditel riguardanti la stagione tv 2019 – 2020.

Barbara D’Urso commenta il “boom di ascolti pazzesco” della prima puntata di Pomeriggio 5

«Buongiorno! Ieri Pomeriggio5 è tornato dopo 3 mesi di vacanza ed è stato subito un boom pazzesco di ascolti! Grazie grazie grazie! Vi amo!» le parole scelte da Barbara D’Urso e pubblicate a corredo di una foto che la ritrae insieme a Taylor Mega e Paola Caruso.

Più nel dettaglio, infatti, sono stati questi gli ascolti tv registrati per la primissima diretta di Pomeriggio 5:

1 milione 485 mila telespettatori medi, pari al 16,44% di share (nella prima parte in onda fino alle 18.00 circa e dedicata perlopiù alla cronaca nera);

(nella prima parte in onda fino alle 18.00 circa e dedicata perlopiù alla cronaca nera); 1 milione 581 mila spettatori in media con il 15,65% di share (nella seconda terminata alle ore 18.30 circa e con interviste di gossip);

(nella seconda terminata alle ore 18.30 circa e con interviste di gossip); 1 milione 476 mila tele-utenti ed il 13,46% di share (nell’ultima parte Social, della durata di pochi minuti).

Il programma, anche quest’anno diviso in tre parti, va in onda subito dopo il Segreto e si confronta per l’ennesima volta con La Vita in Diretta, storica trasmissione di Rai 1 che ieri ha debuttato con due nuovi conduttori al timone.

La vita in diretta vs Pomeriggio 5: chi ha fatto meglio in ascolti con la prima puntata di ieri?

Stando ai dati Auditel ufficiali, pare che a far meglio in ascolti tv, almeno per quanto riguarda la prima puntata di ieri, lunedì 9 settembre 2019, sia stato Pomeriggio 5. La Vita in Diretta, infatti, sembra si sia dovuta accontentare di un momentaneo secondo posto.

Ieri la primissima puntata della nuova edizione del contenitore pomeridiano, quest’anno condotto dal giornalista Alberto Matano e dalla presentatrice tv Lorella Cuccarini, ha ottenuto in media risultati d’ascolto pari a:

1 milione 258 mila telespettatori ed il 13,42% di share (nella prima parte in onda dalle ore 16.52 alle 17.01);

(nella prima parte in onda dalle ore 16.52 alle 17.01); 1 milione 381 mila spettatori ed il 14,42% di share (nella seconda parte in onda dalle 17.05 alle 18.40, andata avanti tra cronaca nera e interviste ad ospiti come Lino Banfi);

di share (nella seconda parte in onda dalle 17.05 alle 18.40, andata avanti tra cronaca nera e interviste ad ospiti come Lino Banfi); 1 milione 279 mila tele-utenti con il 12,82% di share (nella presentazione in onda dalle 16.01 alle 16.26 e col talk show iniziale in stile ‘divanetto’ e dedicato ad argomenti di costume).

Insomma, 1 a 0…palla al centro? O la stagione tv è già segnata? Lo scopriremo presto.