Aria di novità per La Vita in Diretta 2019 – 2020, sia per quel che rimanda ai conduttori, sia per ciò che attiene all’orario di inizio del programma di Rai 1. Ma non solo. Ecco tutte le news dalla conferenza stampa di oggi, mercoledì 4 settembre.

La vita in diretta 2019 – 2020: l’orario di inizio e le parole dei conduttori

La prima novità de La Vita in Diretta 2019 – 2020 riguarda ‘a che ora inizia?’. Diversamente dall’orario di inizio indicato in precedenza, da lunedì 9 settembre il programma di Rai 1 andrà ufficialmente in onda alle ore 16.00 e non dalle 17.00 circa.

Il motivo sembra riguardare esigenze di palinsesto. Quali? La nuova serie de Il Paradiso delle Signore, che sarà sì in programmazione in autunno, ma soltanto dal prossimo 14 ottobre.

Proprio a partire da tale data, la trasmissione tornerà regolarmente in onda dalle ore 16.50. Contestualmente e fino all’11 ottobre, anche Vieni da me con Caterina Balivo subisce un allungamento, andando ad occupare la fascia oraria del pomeriggio fino alle 16.00.

L’altra novità, non meno importante, è quella di una nuova coppia di conduttori. Da lunedì 9 settembre 2019, infatti, sono il mezzobusto del Tg1 e la più amata dagli italiani a guidare la nuova edizione della trasmissione Rai.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano a La Vita in Diretta 2019 2020

In conferenza stampa, Lorella Cuccarini ha chiarito che a La Vita in Diretta 2019 – 2020 non ballerà, che non ci saranno interviste ai politici e ha provato così a spegnere le polemiche ‘sovraniste’.

Per Cuccarini il suo programma Domenica In – Così è la vita «è stato cancellato», pur «battendo sempre la concorrenza». «In questo momento – ha anche aggiunto la conduttrice tv – c’è stata indignazione per il fatto di essere rientrata in Rai, come fossi l’ultima starlettina raccomandata».

Alberto Matano, invece, ha svelato che Mara Venier fa il tifo per lui e che, per Vita in Diretta, ha ricevuto consigli anche da altri conduttori. Inoltre Matano ha chiarito che, nel programma del pomeriggio di Rai1, la cronaca nera ci sarà, anche se senza troppi dettagli da ‘buco della serratura’.

Il giornalista, infine, ha anticipato della presenza di un nuovo talk ad inizio puntata, che a quanto pare verrà «acceso» da «notizie croccanti» e di costume. Nel corso delle varie puntate, ci sarà anche spazio per storie di «innocenti» e di «chi è in difficoltà».

La Vita in Diretta 2019 – 2020, le altre news dalla conferenza stampa di oggi

Queste le principali news venute fuori dalla conferenza stampa di presentazione de La Vita in Diretta 2019/2020. La conferenza si è tenuta a Roma dalle ore 12.00 di oggi, 4 settembre ed è stata mostrata anche in live streaming sul sito ufficiale della Rai. All’incontro con i giornalisti di questa mattina erano presenti i conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini, insieme alla direttrice di Rai1 Teresa De Santis e al capostruttura di Rai 1 Stefano Rizzelli.

A firmare la regia della nuova Vita in Diretta è Nicoletta Chiadroni, mentre la scenografia per il nuovo studio e la direzione della fotografia sono rispettivamente a cura di Patrizia Cescon e Maurizio Manzin. Vita in diretta, ricorda infine la Rai in una nota, è un programma di Vincenzo Galluzzo, con la consulenza di Alessandro Banfi.