Platinette torna in televisione dopo la brutta disavventura di qualche settimana fa. Il noto personaggio tv, come saprete, è stato colpito da un ictus e ricoverato in ospedale per circa 20 giorni. E così, anche per rassicurare i fans che non gli hanno mai fatto mancare affetto e vicinanza in questi giorni, Mauro Coruzzi è apparso sul piccolo schermo, un po’ a sorpresa, per dire come sta e come procede la terapia che sta seguendo. Ecco quali sono state le sue parole e dove le ha pronunciate.

Platinette sceglie lo studio di Italia Sì per tornare in tv

“Dopo un mese esatto dal fattaccio oggi ritorno a Italia sì. Ci vediamo su Raiuno alle 16.45 circa, con Marco Liorni”. E’ con queste parole scritte sul proprio profilo Instagram che Platinette ha annunciato il ritorno in televisione.

Ovviamente non poteva che scegliere lo studio di Italia Sì per farlo, visto che del programma pomeridiano presentato da Marco Liorni, lei è una opinionista. Sabato 15 Aprile dunque, Coruzzi si è collegato da casa insieme alla sua inseparabile amica a quattro zampe Kiri.

Salutato con grande affetto e incalzato dalle domande di Liorni, Platinette ha ringraziato colleghi e gente comune per il supporto datogli in queste difficili settimane e poi, come ci si augurava, ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute. Anche se sta molto meglio tuttavia, ha anche aggiunto che il percorso di riabilitazione è tutt’altro che concluso ma che ce la sta mettendo tutta per ristabilirsi in pieno e tornare finalmente in pista.

Il malore improvviso

L’improvviso e serio malore che ha colpito Platinette esattamente un mese fa, è stato un ictus. Per fortuna il personaggio televisivo, opinionista, conduttore e attore nato, come altri, al Maurizio Costanzo Show, è stato tempestivamente soccorso e le cure ospedaliere si sono rivelate vincenti.

Se desiderate interloquire con Platinette, amatissima dal pubblico, potete andare sul suo profilo Instagram. E’ tramite questo social infatti, che Mauro preferisce interagire con le persone. Al momento vi si possono trovare tante foto e video che la ritraggono serena a casa in compagnia dell’amata cagnolina. E fra i commenti, neanche a dirlo, spiccano quelli in cui è semplicemente scritto “Bentornata, Platinette”.