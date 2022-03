Prende il via questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, in prima serata su Canale 5 “Più forti del destino”, la nuova fiction in costume ispirata a fatti realmente accaduti. La serie tv è prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet. Ecco di seguito le anticipazioni della prima puntata di “Più forti del destino”.

Più forti del destino, stasera su Canale 5: anticipazioni della prima puntata

La storia raccontata nella nuova fiction di Canale 5 “Più forti del destino” si concentra principalmente sulla condizione delle donne alla fine del XIX secolo e pone particolare attenzione sul destino di tre protagoniste femminili, interpretate da Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woodsuna. Le tre eroine, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione femminile.

Le anticipazioni della prima puntata

“Più forti del destino” ci porta in una Palermo del 1897. All’esposizione delle nuove tecnologie la nobile Arianna (Giulia Bevilacqua), prigioniera di un marito potente e violento, incontra la giovane nipote Costanza (Dharma Mangia Woodsuna), promessa sposa del ricco rampollo Antonio. Con loro la affezionata e fedele cameriera Rosalia (Laura Chiatti), in procinto di abbandonare Costanza e partire con il marito per un nuovo futuro in America. Durante la proiezione di debutto del cinematografo, un incendio cambierà per sempre il destino e i piani delle tre donne.

A seguito del devastante rogo, che uccide molte persone, Arianna si nasconde: desidera infatti che tutti, ed in particolare il marito, la credano morta, per poter pianificare una fuga con la figlia Camilla e l’amante Saverio. Costanza accusa il fidanzato Antonio di averla abbandonata tra le fiamme, mentre la domestica Rosalia si trova come reclusa in una casa non sua. Intanto, il commissario Lucchesi indaga sul disastro: i sospetti ricadono sull’anarchico Libero che, al contrario, nella vicenda ha avuto un ruolo da eroe.

Più forti del destino: il cast

Ambientata in una Palermo di fine Ottocento la storia ha come protagoniste Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woodsuna. Nel cast, tra gli altri, si annoverano anche Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi e Paolo Sassanelli con la partecipazione di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini nel ruolo del Commissario Lucchesi.

La seconda puntata di Più forti del Destino andrà in onda venerdì 11 marzo 2022 sempre in prima serata su Canale 5.