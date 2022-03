Giulia Bevilacqua sarà protagonista insieme a Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods della nuova e avvincente fiction di Canale 5 “Più forti del Destino”.L’attrice, nella serie tv che debutterà il prossimo 9 marzo 2022, interpreta Arianna di Villalba, l’arguta moglie del duca di Villalba.

Più forti del Destino, Giulia Bevilacqua è “Arianna di Villalba”

Bella, elegante, arguta, Arianna di Villalba (Giulia Bevilacqua) è la moglie di uno dei politici più in vista di Palermo, Guglielmo di San Martino Duca di Villalba (Thomas Trabacchi). Nonostante conduca una vita ricca e agiata, la bella Arianna non è felice: purtroppo il suo matrimonio l’ha delusa profondamente. Vive in un’epoca in cui le donne possono esprimere a malapena la loro opinione e trovano difficoltà nel far valere i propri diritti, persino nella sfera privata.

Arianna ha una figlia, Camilla, che adora e che vuole proteggere dall’atmosfera severa e opprimente che il marito Guglielmo crea in casa. Decisa a contrastare in ogni modo il consorte che la vuole sottomessa e senza libertà, si mostrerà capace di gesti potentissimi. Proverà a percorrere anche vie impervie e pericolose pur di ottenere la propria indipendenza, raggiungere una serenità sentimentale e vivere finalmente il vero amore.

Giulia Bevilacqua: «Si parla di emancipazione femminile»

Ospite a Verissimo, la Bevilacqua del suo ruolo racconta: «Arianna è una donna molto forte e determinata che però ha accanto un uomo molto potente violento con lei sia psicologicamente sia fisicamente».

Della serie tv l’attrice dice: «È molto interessante perché è una serie che parla di donne, dell’emancipazione femminile queste tre donne sono quasi delle femministe ante litteram, parliamo della Palermo della fine del 1800, quindi una società molto maschilista e patriarcale dove le donne non avevano il diritto neanche di esprimere la propria opinione all’interno delle mura domestiche».

Trama e cast di “Più forti del Destino”

“Più forti del destino” è una serie tv in costume, ispirata a fatti realmente accaduti. La trama si concentra sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo, con un’attenzione particolare sul destino di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione femminile.

La fiction prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, annovera nel cast, tra gli altri: Laura Chiatti, Dharma Mangia Woods, Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta e Sergio Rubini.