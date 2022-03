Laura Chiatti torna in tv con la grande fiction di Canale 5 “Più forti del Destino”. L’attrice, nella serie tv che debutterà il prossimo 9 marzo 2022, sarà Rosalia Catalano, cameriera personale di Costanza Di Giusto interpretata da Dharma Mangia Woods.

Più forti del Destino, Laura Chiatti è “Rosalia Catalano”

Rosalia (Laura Chiatti) è molto legata alla sua padrona, con la quale condivide confidenze e complicità. Innamoratissima del marito Giuseppe, coltiva con lui il sogno di partire per l’America. Forse è anche arrivato il momento di realizzare un desiderio così bello, ma lei ancora non sa come comunicare alla sua cara Costanza che, dopo 15 anni di fedele servizio, la lascerà per andare dall’altra parte del mondo.

I piani di Rosalia subiranno però un cambiamento di programma a causa del terribile incidente che la coinvolgerà assieme alla padrona e ad Arianna (Giulia Bevilacqua), bella, elegante e arguta moglie di uno dei politici più in vista di Palermo, il duca di Villalba. Rosalia vedrà il proprio destino stravolto e si troverà a vivere una vita non sua, costretta in un mondo che non riconosce, a tratti ostile, in cui dovrà imparare a muoversi e a difendersi.

Laura Chiatti: «Questo ruolo mi ha dato tanto»

La fiction prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet, che andrà in onda da mercoledì 9 e venerdì 11 marzo, in prima serata su Canale 5, annovera nel cast, tra gli altri: Giulia Bevilacqua, Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi e Paolo Sassanelli con la partecipazione straordinaria di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini nel ruolo del Commissario Lucchesi.

A Tv Sorrisi e Canzoni Laura Chiatti sul ruolo di “Rosalia” ha dichiarato «Questa interpretazione mi ha regalato tanto. Con l’età i ruoli cambiano ed è inevitabile. Un’attrice deve calarsi nei panni di chiunque e deve farlo con abnegazione. Per entrare nel corpo di Rosalia, in particolare, ogni giorno, trascorrevo dalle sei alle otto ore al trucco».

“Più forti del destino” è una serie tv in costume, ispirata a fatti realmente accaduti. La trama si concentra sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo, con un’attenzione particolare sul destino di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione femminile.