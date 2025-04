Pierfrancesco Pingitore è tornato per una sera al Salone Margherita in occasione della proiezione del docu-film “Una vita da Pingitore” diretto da Mirko Alivernini. “Vita da Pingitore” è un docu-film che raccoglie le testimonianze di numerosi amici, straordinarie donne e artisti che hanno collaborato per anni con Pier Francesco Pingitore. La storia inizia con la nascita del celebre Bagaglino, che ha preso vita nella grotta di via della Campanella, e prosegue fino al Salone Margherita. Durante il film, si possono incontrare tanti volti noti, tra cui Oreste Lionello, Gabriella Ferri, Pino Caruso, Pippo Franco, Leo Gullotta, Valeria Marini, Pamela Prati, Enrico Montesano, Martufello, Manuela Villa, Morgana Giovannetti, Federico Perrotta e molti altri.

“Una vita da Pingitore”, intervista esclusiva a Pippo Franco

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pippo Franco. Il volto simbolo del Bagaglino ha ricordato così gli anni in cui il popolare programma registrava 14 milioni di ascolti: “Con il Bagaglino ci siamo inventati un genere che poi è stato definito cabaret. Per me è famiglia, è casa ed è difficile riassumere quello che ho vissuto questi 35 anni, i ricordi sono davvero tanti”. Tante le showgirl uscite dal Bagaglino, da Valeria Marini a Pamela Prati passando poi per Matilde Brandi, Lorenza Mario e tante altre. E proprio loro sono state le protagoniste di “Ne vedremo delle belle”, il programma condotto da Carlo Conti: “Le ho seguite, loro appartengono alla nostra storia. Il programma parla da solo e rivederle mi ha fatto piacere”.

A Pippo Franco abbiamo chiesto se oggi fosse pensabile un ritorno del Bagaglino in tv. Il conduttore ha risposto: “Francamente non lo so, però questo tipo di umorismo basato sui contenuti cioè sull’esorcizzazione del dramma in sostanza avrebbe successo, oggi viceversa la vita è diventata tutta esteriore, è diventata tutto un aperitivo e anche l’umorismo è un aperitivo”. Poi una riflessione sulla satira politica: “Noi ci fermavamo prima del giudizio, mettevamo in scena solo le assurdità di quello che accadeva. Prima poi riuscivamo a mettere in scena in una settimana quello che dicevano i politici, adesso in pochi giorni invece contraddicono quello che hanno detto”.