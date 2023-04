Pio e Amedeo girano un altro film dopo il successo dello scorso anno di “Belli Ciao”. Nel nuovo progetto alla regia ci sarà Gennaro Nunziante, che già li aveva diretti nel 2022 nel film precedente. Scopriamo qualcosa in più sul duo comico più irriverente della tv.

Pio e Amedeo sul set di un nuovo film per la regia di Gennaro Nunziante

Dopo il successo di “Felicissima sera” su Canale 5, a partire da maggio, Pio e Amedeo gireranno le scene del loro nuovo film. Non sappiamo ancora molto del nuovo progetto ma sicuramente la loro verve e la loro simpatia saranno travolgenti così come nel film dell’anno scorso “Belli ciao” alla cui regia c’era Gennaro Nunziante, che è lo stesso regista che li dirigerà nel nuovo film.

Cosa si inventeranno stavolta Pio e Amedeo? La loro comicità irriverente a volte sopra le righe ci regalerà molte risate come successe per il film del 2022, Belli Ciao dove interpretavano due amici inseparabili fino al giorno della maturità.

“Belli ciao” film del 2022 di Pio e Amedeo: di cosa parla?

Nel film Belli Ciao, del 2022 Pio e Amedeo hanno messo in scena in chiave comica uno dei dilemmi che più affligge i ragazzi del sud: partire e andare al nord per realizzare i propri sogni, oppure restare nella propria terra con le proprie radici cercando di far decollare le proprie aspirazioni? I due si separano e prendono strade diverse: uno diventa un top manager della Milano da bere l’altro rimane al Sud e collabora con il sindaco affinché i giovani non lascino il meridione.

Curiosità su Pio e Amedeo e sul regista Gennaro Nunziante

Il nuovo film, come già detto sarà diretto nuovamente da Gennaro Nunziante che ha anche diretto tra l’altro alcuni film di Checco Zalone:

Cado dalle nubi (2009)

Quo vado? (2016)

Il vegetale (2018)

Pio & Amedeo parlando di “Belli Ciao” al Corriere

“Di solito noi siamo sempre complici, mentre per la prima volta saremo uno contro l’altro. È una storia che parla di provincia e metropoli, di uno che è andato via, al Nord, a Milano e ce l’ha fatta; mentre l’altro è rimasto al Sud a raccogliere i benefici della terra natia. E quando si ritrovano in estate verranno fuori tutte le differenze. Mettiamo a nudo la smania di arrivare in alto, l’ambizione alla scalata sociale, perché essere un uomo di successo potrebbe non essere il vero senso della vita. La ricerca ossessiva dell’affermazione di sé si porta dietro la solitudine, il distacco dai valori, dai sentimenti, dai legami familiari. Il valore del vivere non è lì in alto, ma tutt’intorno. Il film è tutto uno schiaffeggiare questo nuovo senso della vita, mentre dobbiamo cercarlo altrove. Corriamo, corriamo, ma dove stiamo andando?”

E, in questo nuovo progetto, li vedremo complici o “l’uno contro l’altro” come in Belli Ciao? Finite le riprese, da settembre, Pio e Amedeo si dedicheranno al teatro con il tour di “Felicissimo show”, che toccherà 18 città e raggiungendo anche le città di Basilea e Locarno in Svizzera.