Il duo comico Pio e Amedeo ha preso di mira la spalla destra di Maria De Filippi a Uomini e donne, Gianni Sperti, un momento tv diventato virale in rete. L’occasione dell’affondo è il debutto su Canale 5 del format condotto dai comici foggiani, Felicissima sera, che ha segnato un boom di ascolti tv alla sua prima puntata.

Felicissima sera, Pio e Amedeo pungono Maria De Filippi su Gianni Sperti

Alla prima puntata di Felicissima sera, andata in onda su Canale 5 il 16 aprile 2021, il duo di conduttori Pio e Amedeo ha ospitato in studio Maria De Filippi. Per l’occasione i comici hanno posto una serie di domande scomode alla nota conduttrice Mediaset. In particolare le hanno domandato se avesse mai tradito e/o rubato nella sua vita e di tutta risposta la regina degli ascolti di Amici 20 ha ribattuto affermativamente. Ha fatto, quindi, sapere di essersi trovata con i piedi in una scarpa e di aver rubato dell’argenteria di casa per pagare delle multe che non avrebbe voluto far sapere ai suoi.

Dopodiché Pio e Amedeo la incalzano sul rapporto con Gianni Sperti, chiedendole ironicamente se almeno lui riesca a farla piangere. La De Filippi risponde: “Ma no!”. Ma il punto saliente dell’intervista si è raggiunto con l’affondo dei comici sferrato a Sperti, che lo accusa di eccessivo ricorso ai ritocchini. “Comunque Gianni sta sempre a ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%””, hanno sentenziato Pio e Amedeo, mentre la regia mandava in onda alcune foto dei cambiamenti estetici mostrati da Gianni negli anni. Ma Maria De Filippi ha prontamente difeso la sua fedele spalla a Uomini e donne, dai comici: “Quanto siete cret..ni, è un bravissimo ragazzo, una persona molto carina. Ed è pure pugliese come voi”.

La reazione di Gianni Sperti

La risposta del diretto interessato al duo comico? Gianni Sperti sembra aver reagito con filosofia alle battute sarcastiche di Pio e Amedeo. O almeno, questo è stando ad alcuni repost tra le Instagram stories, che Gianni ha condiviso con il web in queste ore, di frammenti della puntata in cui si è parlato di lui a Felicissima sera.

Intanto, il debutto di Felicissima sera su Canale 5 segna un grande successo. La prima puntata del format del Biscione ha vinto la gara di ascolti tv di venerdì 16 aprile 2021 e in prima serata, infatti, totalizzando 4.070.000 spettatori, pari al 20,01% di share.