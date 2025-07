Raiuno è pronta a celebrare la grande musica di Pino Daniele con “PINO È il viaggio del Musicante“, un omaggio speciale presentato da Carlo Conti e Fiorella Mannoia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito di Napoli. Ecco quando in tv.

PINO È il viaggio del Musicante quando in tv e ospiti

A 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele e nell’anno in cui avrebbe compiuto 70 anni, Rai1 celebra e ricorda il talento di uno degli artisti più grandi della storia della musica italiana. Si chiama PINO È il viaggio del Musicante, l’evento musicale tramesso in esclusiva assoluta sabato 20 settembre 2025 in prima visione su Rai1. Lo show evento sarà registrato il 18 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a NAPOLI e vedrà la partecipazione di grandi nomi della del mondo della musica e dell’entertainment per ricordare Pino Daniele. A presentare la grande festa in musica ci saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

PINO È il viaggio del Musicante è una festa imperdibile con la partecipazione di tantissimi ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Un viaggio alla ri-scoperta del grandissimo Pino Daniele tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Rai1 celebra Pino Daniele con lo show evento “PINO È il viaggio del Musicante”

Pino Daniele è da sempre nel cuore e nella mente di tutti coloro che l’hanno conosciuto come Artista e come Uomo. Le sue canzoni sono impresse nella memoria collettiva di milioni di fan e sono un patrimonio inestimabile della storia del nostro Paese. Per molti è la voce di Napoli, ma Pino Daniele con le sue canzoni ha saputo parlare a tutta Italia superando anche i confini nazionali. Ancora oggi è fonte di ispirazione per tantissimi giovani artisti che si avvicinano alla musica.

Lo show evento PINO È il viaggio del Musicante vedrà alternarsi sul palcoscenico allestito nella magica Piazza del Plebiscito di Napoli grandissimi nomi della musica italiana per un omaggio sentito alla sua grande arte e poesia. L’evento, presentato da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, si preannuncia una serata magica ed imperdibile.

L’appuntamento con PINO È il viaggio del Musicante è per sabato 20 settembre 2025 in prima serata su Rai1.