Pino è, il concerto tributo dedicato a Pino Daniele su Rai1: ecco quando

La musica e la tv celebrano Pino Daniele con la serata evento “Pino è” nella magica cornice dello Stadio San Paolo di Napoli: ecco gli ospiti e le anticipazioni

Pino Daniele e la sua musica continuano ad emozionare. A tre anni dalla sua scomparsa, l’indimenticabile artista viene celebrato nell’evento “Pino è” con la partecipazione di illustri ospiti nella sua tanto amata città di Napoli.

Pino è: quando va in onda

Si svolgerà giovedì 7 giugno 2018 presso la cornice dello Stadio San Paolo di Napoli l’evento musicale “Pino è” dedicato all’immenso Pino Daniele. Una serata – evento che per l’occasione sarà trasmessa in esclusiva anche in diretta su Rai 1 e sulle frequenze di Rai Radio 2.

L’artista partenopeo viene festeggiato e ricordato nella sua Napoli con un tributo live che si preannuncia unico ed imperdibile. Tantissimi gli amici e colleghi che hanno aderito all’evento per omaggiare l’amico scomparso troppo presto. Ecco nel dettagli tutti gli artisti ed amici che canteranno per Pino.

Pino è artisti: da Loredana Bertè e Massimo Ranieri

Ecco in ordine alfabetico tutti gli ospiti di Pino è, l’evento tributo dedicato al cantautore napoletano scomparso il 5 gennaio del 2015.

Saliranno sul palco:

Alessandra Amoroso,

Biagio Antonacci

Enzo Avitabile

Claudio Baglioni

Loredana Berté

Mario Biondi

Red Canzian

Clementino

Francesco De Gregori

Tullio De Piscopo

Teresa De Sio

Elisa

Emma

Tony Esposito

Enzo Gragnaniello

Giorgia

Il Volo

Irene Grandi

J-Ax

Jovanotti

Marcus Miller

Fiorella Mannoia

Gianna Nannini

Nccp – Nuova Compagnia Di Canto Popolare

Raiz

Massimo Ranieri

Eros Ramazzotti

Francesco Renga

Ron

Tiromancino

Giuliano Sangiorgi

James Senese

Paola Turci

Antonello Venditti

Gigi De Rienzo

Rosario Jermano

Agostino Marangolo

Ornella Vanoni

Ernesto Vitolo.

Non mancheranno poi alcuni ospiti speciali provenienti dal mondo dello spettacolo e del cinema.

Pino è, ospiti : Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano, Edoardo Leo, Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Marco D’amore, Salvatore Esposito, Mariangela D’abbraccio, Enzo Decaro.

L’evento musicale avrà anche un valore benefico. Tutti gli incassi legati alla vendita dei biglietti, infatti, saranno interamente devoluti alla Open Onlus per la lotta contro i tumori in età Pediatrica e a Save the Children per la lotta contro la povertà educativa.

L’appuntamento con “Pino è”: giovedì 7 giugno 2018 in prima serata su Rai 1

Potrebbe interessarvi: Omaggio a Pino Daniele : Il tempo resterà – In prima visione assoluta domenica 17 settembre su Rai3