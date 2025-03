Arriva nelle sale cinematografiche il 31 marzo, l’1 e 2 aprile, il documentario “PINO” diretto dal regista Francesco Lettieri, scritto insieme al giornalista de Il Mattino Federico Vacalebre. Il docufilm che ripercorre momenti salienti della vita del cantautore Pino Daniele è prodotto da Grøenlandia, Lucky Red e Tartare Film, distribuito da Lucky Red, in collaborazione con Netflix e TimVision.

Pino Daniele, arriva nelle sale il documentario “Pino”: quando vederlo al cinema

Il docufilm, che si avvale inoltre della fotografia di Salvatore Landi, scenografia di Marcella Mosca, montaggio di Mauro Rodella e costumi a cura di Antonella Mignogna, mostra immagini live tratte dallo storico concerto del 19 settembre 1981 in Piazza del Plebiscito a Napoli a cui parteciparono più di 200.000 persone. In quella occasione, ad accompagnare Pino Daniele sul palco c’erano Tullio De Piscopo, Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese, la celebre formazione tutta partenopea che è stata in grado di realizzare un concerto in cui blues, jazz, funk e rock si mescolavano, andando a definire il cosiddetto “Neapolitan Power”.

Francesco Lettieri e Federico Vacalebre raccontano Pino Daniele

Francesco Lettieri conduce dietro la macchina da presa Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, sulle tracce di un Pino Daniele ancora non raccontato, servendosi di video mai diffusi di concerti, backstage e sale d’incisione, inediti musicali, foto degli album di famiglia, appunti tratti dal diario e strumenti musicali. Ripercorrendo i luoghi in cui Pino ha vissuto, emergono i sogni, le lotte, le delusioni, i traguardi e il rapporto con la famiglia, gli amici e i colleghi che hanno condiviso tanto con lui. Vacalebre inizia il suo racconto incontrando Alessandro Daniele, figlio del cantautore partenopeo che apre gli archivi in cui è custodito un tesoro fatto di ricordi manche di video e file audio dal valore inestimabile.

Gli amici di Pino nel docufilm

Nel documentario sono presenti le interviste a tanti artisti con cui ha collaborato Pino Daniele, tra cui Fiorella Mannoia, Jovanotti, Vasco Rossi, Loredana Bertè, Rosario Fiorello ma anche James Senese, Rosario Jermano, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Enzo Avitabile, star internazionali come Eric Clapton e Chick Corea e poi amici di infanzia, parenti e discografici.

Pino Daniele non è stato solo un cantautore, ma una vera e propria rockstar, un’icona pop, che non ha mai smesso di essere allo stesso tempo il compagno di banco, un amico sincero, un marito, un padre, un napoletano appassionato delle sue origini partenopee, innamorato anche della Toscana, di Roma e di Milano. Un concentrato di italianità che però fuggiva gli stereotipi e cercava ossigeno nei musicisti di tutto il mondo.