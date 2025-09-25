È stata svelata in anteprima mondiale a Roma la nuova serie originale di Prime Video, Hotel Costiera, che segna il ritorno sul piccolo schermo di Jesse Williams, noto al pubblico per il suo ruolo in Grey’s Anatomy. L’attore interpreta un ex marine di origini italo-americane che si stabilisce sulla Costiera Amalfitana e si ritrova coinvolto in un’indagine sulla misteriosa scomparsa di una donna, mentre affronta una serie di complicazioni locali. La serie, una coproduzione tra Italia e Stati Uniti, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 24 settembre. Alla regia troviamo Adam Bernstein, celebre per il suo lavoro su titoli iconici come Breaking Bad, Fargo e Scrubs. Il cast unisce talenti internazionali e italiani, tra cui Pierpaolo Spollon, Maria Chiara Giannetta, Elettra Lamborghini, Tommaso Ragno e Amanda Campana.

Hotel Costiera, intervista esclusiva a Pierpaolo Spollon, Antonio Gerardi e Amanda Campana

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pierpaolo Spollon, Antonio Gerardi e Amanda Campana. “Quando ho iniziato a girare ho subito pensato che non avrei capito nulla di quello che mi diceva Jesse perché recitava a bassa voce e molto veloce. Io non riuscivo a capire quando dovevo dire la mia battuta. Ad un certo punto però mi sono sbloccato e devo dire che è andata bene”, ha spiegato Gerardi.

Spollon ha dichiarato che già solo sapere che a dirigerlo sarebbe stato Bernstein era un valido motivo per accettare: “Ha fatto tre quarti delle serie più belle che sono in circolazione. E poi lavorare con Jesse che è uno degli astri nascenti della cinematografia è stato divertente”.

Amanda Campana ha rivelato un retroscena: “La cosa curiosa che mi è successa è che quando ancora non ero stata presa mi avevano inviato un’email con richiesta di un chemistry test con Jesse Williams. Mi ricordo che ero ferma in macchina e quando ho letto il nome dell’attore ho gridato. Quello è stato già un motivo per accettare”.

In una intervista rilasciata a noi di SuperGuida TV, Jesse Williams aveva raccontato che girare le scene d’azione con Gerardi lo aveva divertito parecchio. A tal riguardo Gerardi ha raccontato: “Mentre giravamo le scene, Jesse ad un certo punto mi ha chiesto perché volevo ucciderlo. Lui non era abituato alla 500 senza cinture ma l’abbiamo fatto con sicurezza”.

Parlando del suo personaggio, Spollon ha detto che il suo Bruno potrebbe rivelarsi un villain: “C’è una sfumatura diversa del villain perché non tutti possono esserlo e ci sono anche tanti personaggi che vorrebbero esserlo ma non riescono pur provandoci con tutte le loro forze. Non posso dare la soddisfazione di dire che sarò un villain ma ci proverò tantissimo”.

Amanda Campana sarà Alice, la figlia scomparsa del proprietario dell’Hotel Costiera. Tra lei e la sorella Adele sembra esserci un rapporto difficile: “A livello umano con Maria Chiara c’è stata da subito una bella sintonia. e abbiamo lavorato molto sul nostro rapporto anche se non era richiesto per scena”.

Pierpaolo Spollon e Jesse Williams hanno però qualcuna in comune. Entrambi hanno ricoperto dei ruoli in alcuni medical drama diventati popolari, l’uno in Doc e l’altro in Grey’s Anatomy. Abbiamo chiesto allora a Pierpaolo chi vincerebbe in un ipotetico match tra il Dottor Bonvegna e il Dottor Jackson Avery. Lui ha così risposto: “Vince Bonvegna anche senza due gambe, ad occhi chiusi. Non sapete cosa sta diventando Bonvegna. Neanche se Avery si mettesse insieme a Dottor House mi batterebbe. In questa serie mi fa un mazzo tanto ma lì non c’è storia”.