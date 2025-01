Pierpaolo Pretelli a teatro con “Rocky – Il Musical” prodotto da Fdf Entertainment di Fabrizio di Fiore con la regia e la coreografia di Luciano Cannito. Pierpaolo veste i panni di Rocky Balboa, personaggio reso celebre grazie alla saga di film interpretati da Sylvester Stallone. Noi di SuperGuidaTv, con le nostre telecamere, siamo stati ospiti di Pierpaolo Pretelli, per tutto il pomeriggio, per assistere alle prove, e subito dopo alla prima milanese al Teatro Nazionale. Abbiamo inoltre avuto la possibilità di intervistare Pierpaolo e con lui abbiamo parlato del musical che lo vede protagonista insieme a Giulia Ottonello, ex vincitrice di Amici Di Maria de Filippi. Con Pretelli abbiamo parlato anche della sua recente seconda paternità, dopo la nascita del figlio avuto dalla compagna Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli, intervista al protagonista del musical “Rocky”

Come ti sei preparato per interpretare un personaggio iconico come Rocky Balboa nel tuo debutto teatrale?

“Entrare nei panni di una icona del cinema come Rocky, quindi Sylvester Stallone, è un’impresa quasi impossibile. Quello che posso dire è che mi sono preparato tutta l’estate per questo fantastico evento. La prima nazionale è avvenuta a Torino, ma oggi è come se fosse una prima, perché sono passati diversi mesi da quel primo spettacolo e Milano è evidente che una piazza dove c’è un certo peso è una bella responsabilità. Quello che posso dire è che sono carico il Rocky interpretato da Stallone”.

Cosa senti di avere in comune con questo personaggio?

“Le umili origini sicuramente. Rocky un ragazzo di periferia il cui portafoglio non era molto pieno, così come lo ero io quando sono arrivato da Maratea, questo piccolo paesino della Basilicata. Abbiamo in comune questa voglia di riscattarci, questa voglia di farcela. Questo è quello che più mi lega al personaggio di Rocky”.

Dopo le tue esperienze in tv, cosa ti ha spinto a intraprendere una carriera nel teatro musicale?

“Beh, sicuramente l’idea del teatro mi ha sempre affascinato, poi è capitato che è arrivata questa opportunità dal maestro Cannito, che ha pensato subito a me per questo ruolo, e devo dire che non è che io abbia pensato più di tanto: ho accettato subito. La grande responsabilità è ovvio che all’inizio mi pesava, il fatto comunque che non avessi mai fatto musical, però mi sono catapultato totalmente in questo ruolo, con la dedizione allo studio e anche prepararmi in maniera autonoma con persone esperte per portarmi avanti. Sono arrivato qui, dal maestro Cannito, con un copione saldo nella mente”.

Com’è stato collaborare con Giulia Ottonello, che interpreta Adriana, e come avete costruito la vostra chimica sul palco?

“C’è da dire che Giulia Ottonello è Adriana, una ragazza timida, molto riservata ma con una voce che ha fatto tremare le mura. Io penso che Giulia sia più Adriana di Adriana. È bravissima, mi sono trovato subito bene con lei, poi siamo entrambi molto sensibili. Abbiamo questo lato che ci accomuna, che ci ha sicuramente unito nell’interpretare questi due ruoli, che scoppiano in questo amore autentico”.

Dopo questo debutto teatrale, hai in mente altri progetti nel mondo del teatro o del cinema o della tv?

“Sicuramente il teatro, ho scoperto questa passione, un obiettivo è quello in futuro di preparare uno spettacolo un po’ tutto mio. Questo è il mio sogno. Nel frattempo si studia, si legge, ho ripreso il pianoforte da pochissimo, la mattina per Giulia a casa è un po’ triste, perché la mattina inizio a suonare per ore. Però l’importante è fare quello che ci piace”.

C’è un ruolo o un genere teatrale che ti piacerebbe esplorare in futuro? Magari un personaggio storico.

“Personaggio storico? Detta così non saprei, non ho idea. È che sono talmente Rocky, talmente entrato nel personaggio, che non vorrò mai essere qualcun altro, ormai mi sento Rocky Balboa, non voglio essere più nessuno”.

Da poco diventato papà per la seconda volta, com’è questa nuova paternità?

“Diciamo che sono passato dalle occhiaie per i cazzotti di Apollo alle occhiaie per le notti in bianco con mio figlio. Però devo dire che va tutto in concomitanza con questo bel momento con il lavoro. L’Universo mi ha fatto dei bei regali e sono molto grato per questo momento”

Qual è l’insegnamento che vuoi dare ai tuoi figli?

“Diciamo che anche Rocky ci insegna che il rispetto verso il prossimo, l’educazione, il rispetto soprattutto per la donna, sono valori fondamentali. Abbiamo fatto progressi ma c’è ancora molto da fare ancora. La disuguaglianza di genere è ancora una piaga, quindi il rispetto verso il prossimo è alla base delle fondamenta di una crescita”.

Intervista video a Pierpaolo Pretelli

