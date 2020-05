Pierluigi Diaco torna in tv con Io e te. Il giornalista di origini romane si prepara per il ritorno in onda nel pomeriggio di Rai Uno e, intanto, sui social network, svela in maniera ufficiale il cast della nuova edizione del programma. Ma chi vedremo al suo fianco? In trasmissione ritroveremo o no Sandra Milo e Valeria Graci?

Pierluigi Diaco su Rai 1 con Io e te: nel cast anche Katia Ricciarelli e Santin Fiorillo

A bollare come veritiero l’arrivo di una novità a Io e te ci ha pensato lo stesso Pierluigi Diaco. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il conduttore del programma di Rai 1 ha fatto sapere che “il cast della seconda edizione estiva è chiuso“.

Nel cast del programma, infatti, è in arrivo una notissima cantante bionda. “Al mio fianco – ha così annunciato Diaco sui social – “la regina della lirica” Katia Riciarelli e il “custode del gossip che fu” Santin Fiorillo“.

Nel post, il presentatore ha anche fornito alcune anticipazioni sulle nuove puntate presto in tv, come ad esempio il debutto di “Amici di Ugo”, rubrica curata dalla co – autrice del programma Paola Tavella.

Io e te, Sandra Milo e Valeria Graci non ci saranno

La notizia di Katia Ricciarelli new entry nel cast di Io e te coincide con l’uscita di scena di Sandra Milo (e non solo). L’ex moglie di Pippo Baudo, infatti, prenderà il posto che fino a qualche tempo fa veniva occupato dall’amata attrice di 87 anni.

Una mancata riconferma che, però, non è la sola visto che anche la comica Valeria Graci non farà più parte della trasmissione; intanto, continuiamo a vederla a Striscia la notizia, dove ultimamente sta divertendo tutti grazie al nuovo personaggio ispirato a Jole Santelli.

Una grossa perdita per lo show pomeridiano del primo canale della Rai? Oppure siamo di fronte ad un giusto ricambio di volti? Chissà, in ogni caso vedremo quale sarà l’inedito “fritto misto” che verrà proposto ai telespettatori in tale fascia oraria.

Io e te 2020, quando va in onda la prima puntata

Svelati ufficialmente gli ultimi dettagli sul cast di Io e te, non resta allora che dare appuntamento dalle ore 14.00 di lunedì prossimo 1 giugno 2020, orario a partire dal quale andrà in onda la prima puntata del programma in sostituzione di Vieni da me.