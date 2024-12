Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, celebra il successo delle tre prime serate evento This Is Me su Canale 5, definendole un tributo al talento e alla passione per lo spettacolo e la televisione. Con parole di grande apprezzamento, Berlusconi ringrazia Maria De Filippi e il team di Fascino per il loro lavoro straordinario, oltre che le star e gli artisti che hanno arricchito le serate con le loro performance e testimonianze. Un riconoscimento speciale è rivolto a Silvia Toffanin, che ha saputo condurre l’evento con il suo stile unico, coniugando professionalità e calore umano, rendendo This Is Me un appuntamento indimenticabile per il pubblico di Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi e il successo di This is me

Ecco le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, sulle tre prime serate evento “This Is Me” su Canale 5:

This Is Me è un concentrato di talento, amore per lo spettacolo e per la televisione. Grazie Maria e grazie a tutto il team di Fascino. Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Grazie a tutte le star che si sono esibite e agli artisti che si sono raccontati in quello stesso studio dove è iniziata la loro storia. Un grazie speciale a Silvia che ha condotto queste tre serate evento con il suo stile inconfondibile, unendo calore e professionalità.

Ascolti This is me, un successo

Ancora un successo di ascolti per This Is Me, che si conclude in grande stile con una share del 21,76%, pari a 3 milioni e 34 mila telespettatori. Lo show condotto da Silvia Toffanin ha raggiunto il picco di 3 milioni e 947 mila spettatori alle 21:57, mentre la share è salita al 29% alle 24:06.

Sui social, This Is Me si è confermato un fenomeno mediatico, posizionandosi tra i programmi più commentati della serata e conquistando il primo posto nelle tendenze italiane su X.