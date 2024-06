Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina, mercoledì 5 giugno 2024 a Cologno Monzese, ha annunciato una speciale programmazione sulle reti Mediaset per il 12 giugno ad un anno esatto dalla morte del padre Silvio Berlusconi.

Mediaset ricorda il fondatore Silvio Berlusconi: Pier Silvio Berlusconi “sarà bellissimo”

La morte di Silvio Berlusconi ha scosso tutto il mondo della politica, ma anche dell’informazione e dello spettacolo. Il 12 giugno 2024, ad un anno esatto dalla scomparsa del Cavaliere Silvio Berlusconi, Mediaset è pronta a ricordarlo ed omaggiarlo con una speciale programmazione televisiva. Ad annunciarlo è stato Pier Silvio Berlusconi. Il figlio ed amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa ha rivelato: «in tutte le nostre sedi il 12 giugno, sarà una cosa bellissima».

L’AD di Mediaset in conferenza stampa ha rivelato anche delle anticipazioni su quello che vedremo in tv: «ricorderemo mio papà con un grande abbraccio. Sono stato sommerso dalle mail dei nostri collaboratori in Italia e dalla Spagna di persone che chiedevano di stare insieme in quel giorno e la settimana prossima abbiamo deciso di dare la possibilità ai nostri collaboratori di stare insieme». Sul finale ha aggiunto: «avverrà un grande abbraccio comune e ricorderemo il nostro fondatore, per me è una cosa bellissima».

Pier Silvio Berlusconi e i numeri di Mediaset

Durante la conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche del mercato televisivo e della concorrenza agguerrita da parte del web. «Il mercato italiano è piccolo ma superaffollato, ma il sistema Mediaset batte anche i giganti del web». Parole di grande orgoglio per il numero uno di Mediaset. Dati alla mano, Mediaset fa meglio di giganti del web come YouTube, Netflix e Amazon Prime. A sottolinearlo è Federico di Chio, direttore marketing strategico di Mediaset: «la nostra capacità di raggiungere contatti sul digitale vale come Netflix e più Amazon».

Infine l’amministratore delegato di Mediaset ha anche sottolineato: «abbiamo chiuso molto bene i primi 3 mesi dell’anno con una crescita complessiva intorno al 6% tra Italia e Spagna. Parlando di stime anche i primi 6 mesi del 2024 ci vedranno registrare una crescita dei ricavi pubblicitari del 6% circa. E’ un’ottima notizia anche perché i 6 mesi hanno giugno con gli europei di calcio, e questo è un bel risultato se verrà confermato». Numeri di cui Silvio Berlusconi sarebbe enormemente fiero ed orgoglioso.