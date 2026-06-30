Pier Silvio Berlusconi, insieme a Silvia Toffanin e ai figli Lorenzo e Sofia, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Liliana “Lilly” Repetto, storica titolare del Bar Morena di Portofino

Pier Silvio Berlusconi ha scelto le pagine del Secolo XIX per rivolgere un pensiero pubblico a Liliana “Lilly” Repetto, storica titolare del Bar Morena di Portofino, scomparsa nei giorni scorsi.

Una lettera aperta, indirizzata al marito Ugo, che racconta un legame costruito nel tempo e diventato molto più di una semplice conoscenza. Berlusconi frequenta da anni Portofino, la sua celebre Piazzetta e il Bar Morena, luogo simbolo della vita quotidiana della cittadina ligure e punto di riferimento per residenti e visitatori.

Oggi Pier Silvio Berlusconi vive stabilmente a Portofino con Silvia Toffanin e i figli Lorenzo e Sofia, sentendosi profondamente parte di una comunità che considera autentica, accogliente e ricca di valori umani.

Nella lettera, Berlusconi esprime le condoglianze della sua famiglia a Ugo Repetto e ricorda Lilly con parole di grande affetto: «Una persona davvero speciale». Il suo messaggio diventa anche un omaggio alla Portofino più vera, quella dei rapporti sinceri, della stima reciproca e dei legami che resistono nel tempo.

«La vostra purezza d’animo, schiettezza di sentimento e capacità di stringere rapporti basati sulla stima e sull’affetto sincero rappresentano oggi, più che mai, un grandissimo valore», scrive Pier Silvio Berlusconi, sottolineando il significato speciale del rapporto con Lilly e Ugo.

Nel suo pensiero, Portofino non è soltanto una delle località più conosciute e amate della Liguria, meta di migliaia di persone ogni anno, ma soprattutto una comunità fatta di persone e relazioni autentiche. «Solo chi trova il tempo e la strada giusta con il proprio cuore può capire quanto valgano persone come te e come i portofinesi», aggiunge.

La lettera si chiude con un messaggio diretto e affettuoso rivolto a Ugo: «Caro Ugo, conta sempre su di me. Ti abbracciamo forte. Grazie sempre, Ugo. Grazie sempre, Portofino».

Un ricordo personale, firmato da Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin, Lorenzo e Sofia, che rende omaggio a Lilly Repetto e ai valori umani di una Portofino che continua a vivere nei suoi rapporti più sinceri