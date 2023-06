Pier Silvio Berlusconi, dopo aver partecipato ai funerali del padre al Duomo di Milano, ha raggiunto lo studio 20 di Cologno Monzese per riprendere a lavorare. Qui ha trovato tutti i dipendenti Mediaset che lo stavano aspettando oltre l’orario di lavoro. Un gesto che ha molto colpito l’imprenditore che si è fermato a ringraziarli. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset

Appena terminato il funerale, Pier Silvio Berlusconi si è spostato in Mediaset dove tutti i dipendenti gli hanno fatto una sorpresa e lo hanno aspettato alla fine dell’orario di lavoro. L’amministratore delegato ha così improvvisato un saluto molto caldo.

“Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo ad essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro”.

Infine, la parola più importante:

“Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.

Discorso di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti #Mediaset nello studio 20 di Cologno Monzese. #14giugno pic.twitter.com/ERSuU31X6F — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 14, 2023

Tra il presenti c’era anche Gerry Scotti che in un’intervista dopo le esequie ha dichiarato: “Berlusconi è l’uomo che mi ha cambiato la vita“. Quello fatto da Pier Silvio Berlusconi è un discorso molto toccante. La programmazione Mediaset si era infatti fermata in segno di lutto e rispetto. Da domani riprenderà regolarmente. A essere lanciato è stato lo stesso messaggio che Maria De Filippi, oggi seduta accanto a Silvia Toffanin e vestita di bianco, disse in tv dopo la morte di Maurizio Costanzo. La conduttrice infatti a chi le chiese come mai avesse ripreso a lavorare da subito, rispose: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“.

Il messaggio dei 5 figli

I cinque figli di Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi avevano pubblicato sui giornali il loro personale ricordo del padre:

“Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l’amore. Vivrai sempre dentro di noi“.