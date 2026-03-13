Giornata speciale nella sede di Mediaset a Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha incontrato Checco Zalone per celebrare il grande successo di Buen Camino, diventato il film più visto nella storia del cinema italiano. L’incontro è stato l’occasione per congratularsi con l’attore e regista pugliese per il risultato straordinario ottenuto al botteghino, che ha conquistato milioni di spettatori in tutta Italia e segnato un nuovo record per il cinema nazionale. Durante il meeting si è parlato anche di possibili collaborazioni e progetti futuri, confermando il forte rapporto tra il mondo Mediaset e uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

La sorpresa di Medusa: una statua del film per celebrare il protagonista

A rendere ancora più speciale l’incontro è stata la sorpresa organizzata da Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film. Per celebrare il traguardo raggiunto da Buen Camino, Letta ha fatto trovare a Pier Silvio Berlusconi e Checco Zalone una statua di scena utilizzata nel film. L’oggetto, ispirato proprio al protagonista della pellicola, è diventato il simbolo di questo successo straordinario.

Il gesto ha trasformato l’incontro in un momento celebrativo e informale, sottolineando l’importanza del film nel panorama cinematografico italiano.

Progetti futuri tra cinema e televisione

Oltre ai festeggiamenti per il record di Buen Camino, l’incontro a Cologno Monzese è stato anche l’occasione per discutere delle prospettive future. Checco Zalone resta infatti uno dei protagonisti più importanti del cinema italiano contemporaneo e il dialogo con Mediaset potrebbe aprire la strada a nuove collaborazioni tra cinema e televisione.

Per il momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali, ma l’incontro conferma la volontà di continuare a lavorare insieme su progetti capaci di coinvolgere il grande pubblico.