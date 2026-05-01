Sarà una settimana breve quella che attende i tantissimi fans della soap Il Paradiso delle Signore. La serie tv ambientata nel grande magazzino milanese non andrà infatti in onda venerdì 1° maggio, perché? Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà su Rai Uno.

Il Paradiso delle signore si ferma il 1° maggio

La programmazione di Rai Uno per la Festa del Lavoro ha subito qualche modifica, e anche la messa in onda della soap IPDS ne ha risentito. La serie ambientata nel grande magazzino milanese è stata sospesa nella giornata festiva.

La decisione dei vertici Rai è dovuta al fatto che saranno molti gli italiani che decideranno di trascorrere questo lungo ponte di maggio fuori casa. In un momento in cui le vicende della soap si avviano verso il gran finale di stagione, i vertici della TV di Stato non hanno voluto penalizzare coloro che decideranno di trascorrere questo lungo weekend del 1° maggio fuori casa, e hanno quindi deciso di mettere in pausa la soap.

Sospeso Il Paradiso delle signore: cosa vedremo al suo posto?

Il palinsesto di Rai Uno per la giornata del 1° maggio – come anticipato – subirà qualche variazione. Nel dettaglio la programmazione comunicata dai vertici della TV di Stato prevede:

ore 14:05 La volta buona

ore 16:45 TG1

ore 16:55 La vita in diretta

ore 18:40 L’Eredità

A subire cambiamenti saranno quindi il programma di Caterina Balivo “La volta buona” che allungherà nel pomeriggio di Rai Uno e ci terrà compagnia fino alle 16:45, quando il timone passerà (un po’ più tardi rispetto al solito) al TG1. La durata del programma di aggiornamento sui fatti del giorno occuperà i canonici 10 minuti, per poi lasciare spazio ad Alberto Matano con “La vita in diretta”, che allungherà di circa 4 minuti sostituendo anche “Che tempo che fa”. A seguire il quiz show di Marco Liorni ci terrà compagnia, come sempre, dalle 18:40 alle 20:00.

Il Paradiso delle Signore, quando tornerà in TV?

Quando torna Il Paradiso su Rai Uno? Questa è la domanda che moltissimi fans si fanno. Sebbene il momento dei saluti per la consueta pausa estiva si stia avvicinando sempre più, IPDS non ha ancora scritto la parola “fine”.

In realtà quello del 1° maggio sarà uno stop temporaneo, dovuto alla giornata di festa, a cui seguirà il consueto stop del weekend. Coloro che non perdono un appuntamento con le vicende del Paradiso potranno ritrovare i loro beniamini ad attenderli lunedì 4 maggio.