Variazione palinsesto Mediaset: Forbidden fruit sospesa il 1° maggio. Quando tornerà in TV e cosa vedremo al suo posto? Continua a leggere per scoprire i dettagli della programmazione per il pomeriggio festivo su Canale 5.

Cambio palinsesto Mediaset 1° maggio: salta Forbidden fruit

Per la giornata dedicata alla Festa del Lavoro, Mediaset ha previsto un palinsesto leggermente diverso da quello che solitamente troviamo negli altri giorni. Accanto ad alcune soap che mantengono il loro spazio consueto nella programmazione pomeridiana di Canale 5, ce n’è una che invece oggi non andrà in onda. Forbidden fruit, dopo averci regalato ieri appuntamenti in daytime e in prima serata, si fermerà oggi.

Gli appassionati delle vicende di Halit e Yildiz non troveranno quindi ad attenderli i loro beniamini nel consueto slot pomeridiano. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di concedere uno stop alla seguitissima dizi turca, per consentire ai fans di trascorrere questa giornata di festa in compagnia di parenti e amci senza perderi neppure un episodio.

Programmazione pomeridiana Canale 5: cosa vedremo al posto di Forbidden fruit?

Il pomeriggio di Canale 5 si apre con le vicende dei Forrester. Beautiful andrà regolarmente in onda dalle 13:49 alle 14:45 circa. Al termine della serie tv a stelle strisce – nello slot solitamente occupato da Forbidden fruit – la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà il film drammatico in prima visione TV “Rosamunde Pilcher: Pagine d’amore” che ci terrà compagnia fino alle 16:05, quando il timone passerà alla dizi turca “La forza di una donna”.

Alle 16:25 si rinnova l’appuntamento quotidiano con la scuola di Amici di Maria, ideato e condotto da Maria De Filippi. A seguire vedremo il programma di informazione condotto da Gialuigi Nuzzi “Dentro la notizia”.

Quando tornerà Forbidden fruit su Canale 5?

Lo stop del 1° maggio sarà solo una sospensione temporanea. Gli appassionati della soap incentrata sulle vicende di Halit e Yildiz potranno ritrovare i loro beniamini ad attenderli già domani – sabato 2 maggio – dalle 14:57 alle 15:30.

I nuovi episodi in onda nel weekend, promettono trame che si faranno via via più intriganti. Al centro delle trame troveremo Ender, che chiederà a Caner di seguire Faruk. Emir nel frattempo presenterà a Caner una ragazza conosciuta su un’app di incontri, mentre Yildiz organizzerà la sua festa di compleanno.

Halit se ne sarà dimenticato? Lo scopriremo nel corso degli episodi in onda nel fine settimana.