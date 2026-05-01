Ascolti tv giovedì 30 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Uno sbirro in Appennino” contro “Forbidden Fruit“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 30 aprile 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 30 aprile 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto?

Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha appassionato 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.



Rai 2: Ore 14 Sera, il programma dedicato ai casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha registrato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova puntata del people show condotto da Geppy Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza ha divertito 0.000.000 spettatori con lo 0.00%.

Rete 4: Dritto e Rovescio, il programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Forbidden Fruit, le nuove puntate del serial televisivo drammatico turco hanno raccolto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Le Iene, il programma di inchieste condotto da Veronica Gentili ha interessato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Piazza Pulita, il programma televisivo di approfondimento e di inchieste condotto da Corrado Formigli ha incuriosito 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Casino Royale, il ventunesimo capitolo della serie di film di James Bond, il primo con Daniel Craig, ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Nove: Comedy Match: il programma condotto da Katia Follesa che vede due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione ha strappato un sorriso a 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 aprile 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16:01; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37.

CANALE 5