Nella giornata di ieri, Pier Silvio Berlusconi ha fatto irruzione a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna, sorprendendo Gerry Scotti e il pubblico. Un gesto inatteso che ha regalato emozioni e applausi, ma soprattutto un discorso sentito in cui l’amministratore delegato Mediaset ha voluto ringraziare tutti i professionisti coinvolti nel rilancio dello storico game show.

Pier Silvio Berlusconi e la sorpresa a Gerry Scotti

Dal centro dello studio, Berlusconi ha salutato il pubblico e gli addetti ai lavori con queste parole:

“Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi.”

Ha definito La Ruota della Fortuna una “prova di lavoro e di coraggio straordinaria”, sottolineando come il programma abbia scritto “un pezzettino di storia della nuova televisione” con una sfida che sembrava impossibile da realizzare.

Il video integrale del discorso di Pier Silvio:

Pier Silvio Berlusconi si congratula con Gerry Scotti

Un passaggio importante del discorso è stato dedicato a Gerry Scotti, con cui Pier Silvio Berlusconi si è congratulato pubblicamente in studio per il grande successo del programma. L’AD ha definito Gerry “un professionista che ha avuto il coraggio, la forza e la determinazione per affrontare questa sfida grandissima”.

“Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati molto al di sopra delle nostre aspettative.”

Accanto a Scotti, Pier Silvio ha voluto elogiare anche Samira Lui, co-conduttrice e rivelazione del format: “È stata veramente una scoperta”.

La Ruota della fortuna: orgoglio Mediaset per un gioco che valorizza la lingua italiana

Nel finale, Berlusconi ha messo in evidenza la differenza con i programmi concorrenti:

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto non solo perché fa ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, basato solo sulla fortuna. La Ruota della Fortuna riporta nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco divertente e allo stesso tempo istruttivo.”

Pier Silvio ha concluso ringraziando Gerry, Samira, Endemol e tutti i professionisti Mediaset per il lavoro svolto: “Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene”.