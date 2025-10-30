Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha commentato con entusiasmo il successo delle serate evento “This Is Me”, andate in onda su Canale 5. Il programma ha conquistato il pubblico televisivo, registrando 3.029.000 spettatori e il 23,2% di share, confermandosi uno dei format più apprezzati della stagione.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su This is Me

«Tre serate che raccontano i più grandi talenti: “This Is Me” ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo – ha dichiarato Berlusconi –. Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport».

L’AD Mediaset ha voluto esprimere anche la sua gratitudine verso tutti i protagonisti del progetto: «Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. E un applauso a Silvia, che ha saputo accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia, trasformando queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano».

“This Is Me”: un format che celebra il talento in tutte le sue forme

Il programma “This Is Me” ha rappresentato un viaggio emozionante tra le storie, i volti e le voci di grandi protagonisti del panorama italiano, capaci di unire generazioni e generi diversi.

Con uno stile elegante e autentico, le tre serate evento hanno saputo unire intrattenimento, musica e racconti di vita, conquistando milioni di telespettatori e posizionando Canale 5 ai vertici degli ascolti televisivi.

Il successo di “This Is Me” conferma ancora una volta la forza della sinergia tra Maria De Filippi, Silvia Toffanin e il team di Fascino PGT, che continuano a portare in prima serata produzioni di qualità capaci di emozionare il pubblico e valorizzare il talento italiano.