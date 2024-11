Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo sono i protagonisti di Piedone – Uno sbirro a Napoli. Il nuovo originale poliziesco targato Sky Original riprende i film di Piedone, interpretati da Bud Spencer, in chiave moderna. Non si tratta di un remake bensì di un universo narrativo che vive di vita propria con una storia avvincente ricca di tenerezza e umanità. Vediamo insieme di cosa parla, il cast e quando andrà in onda.

Piedone uno sbirro a Napoli, su Sky: trama e quando in tv

La conferenza stampa di presentazione di Piedone – Uno sbirro a Napoli si è tenuta mercoledì 27 novembre presso l’Hotel Vesuvio di Napoli. Sky ha deciso di ambientare i quattro film (della durata complessiva di 320 minuti), proprio nella città partenopea. Gli episodi di ‘Piedone – Uno sbirro a Napoli’ andranno in onda ogni lunedì a partire dal 2 dicembre 2024 in prima serata, alle ore 21.15, su Sky Cinema Uno. Sarà possibile vederlo anche in streaming su NOW, oltre che on demand.

Ma di cosa parla Piedone – Uno Sbirro a Napoli? La trama ruota intorno a Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito), un ispettore di polizia che deve fare i conti con il suo passato. La sua infanzia è stata infatti segnata dall’uccisione dei suoi genitori per mano di un camorrista che tutti credono morto. Tutti tranne Palmieri che, entrato nelle forze dell’ordine, si mette sulle sue tracce. L’uomo ha un particolare metodo investigativo che ricorda quello del suo mentore, Piedone. La sua forza e imponenza fisica si bilanciano con la sua grande umanità e una sorta di appocundria che lo contraddistingue.

Come collega trova la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli che sogna di entrare all’Antimafia. Si tratta di una donna in carriera che crede nelle regole e nelle procedure. Vincenzo e Sonia impareranno a conoscersi e i loro personaggi evolveranno fino a diventare complementari. I due dovranno risolvere alcuni casi tratti dalla cronaca nera, che vedono tematiche molto attuali (dalle ultime droghe come il Fentanyl all’eccessivo turismo, fino agli immigrati).

La parte comica dei quattro film è invece espressa dalla figura dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. Uno sbirro anti-convenzionale che mostra umanità e ha sempre la parola giusta al momento giusto.

Il figlio di Bud Spencer rivela: “Mio padre vedendo Salvatore Esposito disse che era uno gagliardo”

In conferenza Giuseppe Pedersoli ha svelato: “Mio padre una volta vedendo Salvatore nelle prime puntate di Gomorra disse quello è uno gagliardo. Aveva messo un sigillo di gradimento“. Salvatore Esposito infatti porta la sua versione di Piedone, Vincenzo Palmieri unisce le scazzottate e lo slapstick in un personaggio complesso, che ama il wrestling. L’idea del wrestling è venuta proprio all’attore per unire il vecchio Piedone a quello nuovo attraverso una sorta di supereroe mascherato. La violenza non è mai fine a se stessa ed è trattata nei 4 episodi sempre in chiave ironica.

Ci sarà una seconda stagione?

Piedone – Uno Sbirro a Napoli, vede la presenza di Salvatore Esposito nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia ed ex allievo di Rizzo (il mitico Piedone). Accanto a lui ci sono la commissaria Sonia Ascarelli (interpretata da Silvia D’Amico) e l’ispettore aggiunto Michele Noviello (Fabio Balsamo). Completano il cast Susy Del Giudice, Massimiliano Rossi, Carla Ruffo, Gaia Scodellaro e Antonio De Matteo.

I quattro film sono diretti da Alessio Maria Federici, il soggetto invece è firmato da Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli (figlio di Bud Spencer), Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Piedone – Uno Sbirro a Napoli è una produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus.

Grande rivelazione è stata Fabio Balsamo al punto che Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia, ha dichiarato che ha in mente altri progetti con l’attore. “Se lui dice di sì, ci sarà una seconda stagione di Piedone – Uno Sbirro a Napoli”. E Balsamo non poteva che confermare di essere pronto: “Esiste un’era AB e una PB, Avanti Balsamo e Post Balsamo”. Battute a parte, considerato il finale aperto dei 4 film, non è da escludere che sia già in cantiere una seconda stagione.