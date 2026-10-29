Piedone – uno sbirro a Napoli sta per tornare con una seconda stagione. La serie è diretta da Alessio Maria Federici, e vede il ritorno di Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo nei rispettivi panni di Vincenzo Palmieri, Sonia Ascarelli e Michele Noviello. Con tre nuovi episodi di 90 minuti, è in arrivo in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. Ecco tutto quello che sappiamo.

Piedone – uno sbirro a Napoli: trama, data, cast

Dopo il successo del primo capitolo, Piedone – uno sbirro a Napoli torna per una nuova stagione su Sky e Now dal 23 novembre. Anche questa volta ritroviamo l’ispettore Vincenzo Palmieri che dovrà fare i conti con le ombre di un passato mai risolto.

Mentre cerca di rintracciare Edoardo Iodice, un boss che continua a sfuggire alla giustizia, Palmieri sarà infatti messo a dura prova. Al suo fianco ci sarà sempre la commissaria Sonia Ascarelli, con cui il rapporto professionale e personale avrà sempre un equilibrio precario, tra tensioni e dubbi continui. Non mancheranno anche gli ispettori Michele Noviello e Valentina Capezio, colleghi fidati che lo affiancano nelle indagini.

Mentre la squadra dovrà affrontare una Napoli piena di vita e turbolenze, a complicare ulteriormente il quadro è il vicequestore Enrico Ruotolo, una figura enigmatica e poco trasparente. Nel cast, oltre i già citati Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, troviamo anche Luigi Iacuzio nei panni del boss Iodice, Susy Del Giudice in quelli dell’ispettrice Capezio e Massimiliano Rossi nel ruolo del vicequestore Ruotolo.

La serie è una produzione Sky Studios, Wildside – società del gruppo Fremantle – e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Creata da Peppe Fiore, è scritta da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Il soggetto è firmato da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.