Ascolti tv 28 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 28 ottobre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “Il Volo – Uno per tutti”. Auditel del 28 ottobre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti”. Chi ha vinto?
Rai 1: Tale e Quale Show, la sesta puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha divertito 2.695.000 spettatori pari allo 20.2% di share.
Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha registrato 305.000 spettatori pari al 2%.
Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha appassionato 1.019.000 spettatori pari allo 7.1% di share.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 483.000 telespettatori pari ad uno share del 4.1%.
Canale 5: Il Volo – Uno per tutti, la terza ed ultima puntata dello show musicale dei tre tenori ha intrattenuto 1.856.000 spettatori con uno share del 16%.
Italia 1: The Lost City, il film del 2022 diretto da Aaron e Adam Nee con protagonisti Channing Tatum e Sandra Bullock ha tenuto col fiato sospeso 790.000 spettatori con il 4.9% di audience.
La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 958.000 spettatori con il 6.1%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore appassionato ha incuriosito 313.000 spettatori (2.3%).
Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha fatto compagnia 529.000 spettatori con il 3.4% e 293.000 spettatori con il 3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire….
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.333.000 spettatori con il 22.3% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.049.000 spettatori con il 21% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 ottobre 2026
RAI 1
- La Volta Buona: 1.497.000 spettatori con il 15.2% nella prima parte e 1.648.000 spettatori con il 20% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.380.000 spettatori con il 17.6%;
- Vita in diretta: 1.492.000 spettatori con il 17.3% nella presentazione e 1.999.000 spettatori con il 18.4%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.765.000 spettatori con il 15.6% di share;
- Beautiful: 2.020.000 spettatori con il 18.5% di share
- Forbidden Fruit: 2.055.000 telespettatori pari al 19.8%;
- Uomini e Donne: 2.201.000 spettatori con il 24.3% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 1.859.000 telespettatori pari al 23.7%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.297.000 telespettatori pari al 16.7%;
- Dentro La Notizia: 1.364.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte e 1.607.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte chiamata Le Voci.