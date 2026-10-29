Ascolti tv 28 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 28 ottobre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “Il Volo – Uno per tutti”. Auditel del 28 ottobre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “Il Volo – Uno per tutti”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, la sesta puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha divertito 2.695.000 spettatori pari allo 20.2% di share.

Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha registrato 305.000 spettatori pari al 2%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha appassionato 1.019.000 spettatori pari allo 7.1% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 483.000 telespettatori pari ad uno share del 4.1%.

Canale 5: Il Volo – Uno per tutti, la terza ed ultima puntata dello show musicale dei tre tenori ha intrattenuto 1.856.000 spettatori con uno share del 16%.

Italia 1: The Lost City, il film del 2022 diretto da Aaron e Adam Nee con protagonisti Channing Tatum e Sandra Bullock ha tenuto col fiato sospeso 790.000 spettatori con il 4.9% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 958.000 spettatori con il 6.1%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore appassionato ha incuriosito 313.000 spettatori (2.3%).

Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha fatto compagnia 529.000 spettatori con il 3.4% e 293.000 spettatori con il 3% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire….

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.333.000 spettatori con il 22.3 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.049.000 spettatori con il 21% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 28 ottobre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 1.497.000 spettatori con il 15.2 % nella prima parte e 1.648.000 spettatori con il 20 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.380.000 spettatori con il 17.6% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 1.492.000 spettatori con il 17.3% nella presentazione e 1.999.000 spettatori con il 18.4%.

CANALE 5