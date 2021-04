Perché sei come sei su Netflix: trama e cast della serie tv

La Generazione Z raccontata nella serie australiana Perché sei come sei, disponibile su Netflix. La storia segue le vicende di tre grandi amici tra lavoro, divertimenti, crisi d’identità, incontri e notti selvagge. La serie tv è una forte satira sulla vita dei ventenni nella Melbourne di oggi, impegnati civilmente nelle battaglie per l’uguaglianza delle minoranze ma allo stesso tempo alle prese con ogni tipo di problema personale riguardante la loro vita. Perché sei come sei ha debuttato nel 2018 sulla rete ABC ed è andata in onda per tre stagioni. Creata da Humyara Mahbub e Naomi Higgins, quest’ultima anche attrice nello show australiano, la prima stagione della serie è disponibile sulla piattaforma Netflix dal 16 aprile.

Perché sei come sei: la trama della serie tv Netflix

La storia è ambientata a Melbourne e segue le vicende quotidiane di tre ventenni: la ben intenzionata Penny, la sua migliore amica Mia e il loro coinquilino Austin, che di mestiere fa la drag queen con il nome di JonBenet Rams.

I tre giovani sono molto intraprendenti e hanno tanta voglia di fare, specialmente Penny, che è tormentata dall’ansia. Vuole essere l’amica e l’alleata perfetta per tutti coloro che la circondano, anche per quelli che non vogliono la sua amicizia o il suo sostegno. Il suo scopo è schierarsi dalla parte dei più deboli, combattere le ingiustizie sociali ed essere una forte alleata di ogni genere di minoranza. Questo suo tipo di impegno politico tende a metterla in guai più grandi di quanto si aspetti perché, come imparerà, la vita non è mai semplice, nonostante sia una persona piena di buone intenzioni.

Perché sei come sei su Netflix: il cast e i personaggi della serie tv

Nel cast della serie tv, Naomi Higgins nei panni dell’intraprendente Penny, una giovane bianca ed etero che ha problemi di ansia; Olivia Junkeer è la sua migliore amica, Mia, bisessuale e asiatica, una giovane sicura di sé; Will King interpreta il loro coinquilino Austin che nasconde i suoi problemi depressivi dietro le sue vesti da drag queen. Compongono il cast anche Lawrence Leung nel ruolo di Daniel; Shabana Azeez è Samara; e Rik Brown interpreta Richard.