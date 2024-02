Perché Sanremo è Sanremo. L’ultimo anno come conduttore e direttore artistico del Festival da parte di Amadeus ha fatto registrare il record di ascolti. Ma cosa è accaduto in queste 74 edizioni della kermesse musicale? Un documentario cerca di raccontare avvenimenti, curiosità e retroscena del dietro le quinte il palco dell’Ariston. Vediamo quando andrà in onda.

Perché Sanremo è Sanremo, il documentario che racconta il Festival

Nel 2024, il Festival ha raggiunto la 74esima edizione. Da più di settant’anni la competizione canora rappresenta il nostro Paese, la nostra storia e i generi musicali più sentiti da giovani e adulti. Il vincitore poi partecipa all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia.

Sono milioni i telespettatori che guardano il Festival che è diventato un vero fenomeno mediatico, seguitissimo anche sui social. Rai1 ha deciso di dedicare al Festival alcuni speciali. Il primo è andato in onda l’11 febbraio e ha raccontato le curiosità, i momenti più emozionanti e le canzoni dell’edizione 2024 con interviste esclusive. Un reportage, per il Tg1, che è stato curato da Leonardo Metalli che ha seguito i cantanti prima e dopo le serate, fuori e dentro la scena.

Un secondo speciale andrà in onda mercoledì 21 febbraio in prima serata alle 21.30 su Rai1. Il documentario racconta questi 74 anni del Festival mettendo al centro non solo le canzoni.

Luci e ombre del Festival

La competizione canora è una storia fatta di grandi sorprese, di forti scandali, di enormi successi ma anche di un evento drammatico, quello legato alla morte di Luigi Tenco nel 1967. Dal ’51 ad oggi, ci sono state polemiche, grandissimi ospiti noti in tutto il mondo e bellissime canzoni. Il Festival infatti non è solo musica e negli anni, oltre a lanciare mode, ha segnato la storia italiana legandosi anche al mondo politico. La Regia di ‘Perché Sanremo è Sanremo‘ è di Giovanni Filippetto e Michele Truglio.