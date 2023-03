Perché Edoardo Donnamaria è stato Squalificato dal Grande Fratello Vip? Ieri sera la nuova linea più rigorosa chiesta da Piersilvio Berlusconi, in merito al reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha avuto il suo epilogo con un ammonimento per Edoardo Tavassi, e una squalifica invece per Edoardo Donnamaria. Cosa è successo nello specifico? Perché Donnamaria è stato Squalificato? Scopriamolo assieme.

Donnamaria Squalificato dal Grande Fratello Vip: Perchè? “Il video del panino”

È ormai palese che l’aria nella Casa di Cinecittà sia cambiata: l’editore – Pier Silvio Berlusconi – infatti ha completamente bocciato la puntata numero 38 del reality show, tanto che è persino sparita dal sito di Mediaset Infinity, per il turpiloquio dei concorrenti, per la volenza verbale, per i toni e per i modi. L’editore infatti ha chiesto a tutto il team autoriale e allo stesso Signorini che vengano date linee più dure e rigorose per i concorrenti e che ci sia un minimo di rispetto, buona educazione e buone maniere perché il reality “entra nelle case degli italiani” e molti non si riconoscono in alcuni comportamenti e atteggiamenti.

Nello specifico ieri sera, il volto di Forum, Edoardo Donnamaria è stato squalificato per aver usato un tono aggressivo nei confronti di Antonella Fiordelisi durante un pomeriggio qualsiasi mentre stava preparando un panino. Donnamaria con il suo solito modo arrogante e aggressivo dice alla Fiordelisi:

“Aò, hai rotto le palle Antonè… Non so come dirtelo. Mi hai rotto le palle. Sto a fà un panino, ho fatto un panino per tutta la casa, mi devi pure rompere il c*zzo“.

Nonostante gli altri concorrenti lo invitino a calmarsi e lo riprendono, Donnamaria continua: “(…) Mannagia oh, porca p*ttana, oh“.

Eccovi il video di quanto accaduto in relazione a quanto detto

Insomma, un diverbio tra i due fidanzati come ne abbiamo assistito a migliaia in Casa. La Fiordelisi poi si è lamentata che il panino fosse con il pollo e non con l’Hamburger come aveva chiesto. A questo punto Donnamaria glielo ha strappato dalle mani dicendole: “Lo mangio io, mi ha rotto il c*zzo” .

Evidentemente la misura è colma: non è la prima volta che Donnamaria usa un linguaggio scurrile e volgare e abbia dei modi non proprio da signore, soprattutto nei confronti di una donna, la Fiordelisi, che lui dice di amare moltissimo. E meno male!!

Signorini ieri sera gli dice:

“Edoardo siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo, che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello, ma anche da me personalmente per il tuo comportamento spesso aggressivo e provocatorio. Perfino qualche pomeriggio fa in confessionale. Come se niente fosse dopo il mio ultimo richiamo di lunedì sera in puntata, ieri pomeriggio mentre preparavi un panino per Antonella hai avuto nei suoi confronti l’ennesima reazione esagerata, con un linguaggio volgare e un atteggiamento ancora una volta aggressivo e intollerabile. A questo punto per tutte queste ragioni le conseguenze sono inevitabili: sei ufficialmente squalificato dal gioco“.

Edoardo Tavassi Ammonito Al grande Fratello Vip nella 40^ puntata del 9 marzo 2023

Ma ieri sera, se Donnamaria è stato squalificato, un altro concorrente è stato “Ammonito” si tratta di Edoardo Tavassi che è stato ripreso da Signorini per alcuni comportamenti considerati violenti e aggressivi dentro la Casa. Cosa ha fatto Tavassi? Due sere fa, ha preso la stecca del biliardo e l’ha lanciata a terra con violenza. Tavassi si giustifica dicendo “A loro fa ridere”, dice riferendosi al resto della casa. “Al pubblico però no”, replica Signorini che aggiunge: “Spero che sia l’ultima volta che ti vedo in una situazione del genere”.

QUESTO È IL GESTO DI TAVASSI DURANTE IL BILIARDO siete dei clown inconcepibili#gfvip pic.twitter.com/ehCYDbEUNP — Reb 🗡️ (@jhoestarr) March 9, 2023

Insomma, i concorrenti sanno ormai a cosa vanno incontro. Sono richiesti richiesti: educazione, buone maniera e toni pacati. I Vipponi ci riusciranno?