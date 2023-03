Perché Daniele Dal Moro non è in studio al Grande Fratello Vip? Il Motivo

La settima edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata come l’edizione più litigiosa e piena di squalifiche e ritiri. Si è partiti malissimo con il cosiddetto “Caso Bellavia”( vittima di bullismo all’interno del reality) per continuare con le esclusioni di Elenoire Ferruzzi e Giovanni Ciacci, buttati fuori dal pubblico con un televoto flash. Ma non è finita qui: sono stati altresì squalificati dal gioco Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro non è presente in studio: il motivo

Insomma, l’epilogo del reality ci ha riservato non poche sorprese e chissà cosa potrebbe accadere, dal momento che un altro concorrente è a rischio squalifica: Edo Tavassi. Ma veniamo a Dal Moro: come mai non è presente in studio? Daniele Dal Moro è stato squalificato il 17 marzo, e tramite una diretta Instagram ha comunicato ai followers che non sarà presente in studio, stasera durante la puntata.

Perché Daniele Dal Moro non sarà presente in studio nella puntata del 20 marzo?

Daniele Dal Moro, una volta uscito dal reality ha immediatamente postato su Instagram ringraziando chi lo ha sostenuto, ma anche aggiunto che stasera 20 marzo non sarà presente in studio ma che gli era consentito realizzare un contributo video per Oriana come ha fatto Donnamaria per la Fiordalisi. Ma Dal Moro si è rifiutato categoricamente dicendo:

“Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli Strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.

Dani in room: “Oriana è una persona che ha sempre avuto il mio rispetto in confronto ad altri perché nel bene e male lei è sempre stata vera, qualche volta sbagliava, ma oriana era quella…e se tu mi dai la persona vera da conoscere io ti faccio conoscere la mia”. #gfvip #oriele pic.twitter.com/vWPi4h91p2 — IraVeneta&Venezuelana100% (@GossipGirLover0) March 20, 2023

Nuove regole per chi viene squalificato dal Grande Fratello Vip

Insomma, pare che il cambio registro in merito alle regole comportamentali volute da Piersilvio Berlusconi siano il motivo reale del perché Dal Moro, non è presente in studio, così come Donnamaria, e tutti gli altri concorrenti che si sono “macchiati dello stesso reato”.

In breve, essendo stati squalificati per: “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento” I concorrenti non hanno il diritto di presenziare in studio, come avveniva una volta.