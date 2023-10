La sua carriera è in continua ascesa. Dopo aver interpretato Maria Corleone nella serie di successo di Canale 5, Rosa Diletta Rossi è diventata Irene nella serie “Per Elisa-Il caso Claps” in onda su Raiuno dal prossimo 24 ottobre. Irene è la fidanzata, poi moglie, di Gildo Claps, con cui condivide ogni momento della drammatica vicenda: dalla scomparsa di Elisa fino al suo ritrovamento diciassette anni dopo.

Intervista a Rosa Diletta Rossi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Rosa Diletta Rossi. Per l’attrice è stato un grande privilegio poter prendere parte a questa serie: “Non capita quasi mai di lavorare ad una storia così drammatica, reale e di potersi confrontare con persone che hanno lottato per la ricerca della verità. Sono grata di aver interpretato il ruolo di Irene, una donna che c’è sempre stata ma che non è mai stata raccontata per volontà sua e di Gildo che l’ha protetta in questi anni. Irene è stata la mente di tante iniziative ma anche il braccio su cui trovare appoggio nei momenti difficili”.

Il caso di Elisa Claps è ancora oggi di grande attualità. Elisa si era fidata di Danilo Restivo, un ragazzo problematico, particolarmente insistente con le ragazze. A Elisa però quel ragazzo faceva tenerezza e così un giorno decise di incontrarlo nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Mai però nessuno si sarebbe immaginato il tragico epilogo. Un caso durato diciassette anni che si sarebbe potuto risolvere tempestivamente: “Il caso di Elisa Claps ci ha insegnato quanto sia importante la tempestività nelle indagini. Ci sono state troppe negligenze da parte dello Stato e non solo”.

Girare la serie non è stato facile anche a livello emotivo: “Abbiamo girato mesi in una città difficile dove lo spettro di questa storia è ancora molto presente. Anche la popolazione è ancora divisa. Gildo, Irene e Filomena hanno fatto un lavoro incredibile per far emergere la verità di questa storia. Elisa oltre ad essere una vittima è stata una ragazza come tante. Aveva dei sogni da realizzare ma è stata tradita dalla fiducia nel genere umano”.

A conclusione dell’intervista non potevamo non chiederle dello straordinario successo di Maria Corleone. Un personaggio nato sulla scia di Rosy Abate, interpretata da Giulia Michelini. Neppure Rosa si aspettava di ricevere un riscontro così positivo: “Ci speravo tanto. E’ un personaggio al quale sono molto legata perché mi ha portato in un’altra direzione, dandomi la possibilità di sperimentare una donna controversa, con un lato molto dark. Sono felice che il pubblico l’abbia apprezzata. Non mi aspettavo che venisse seguita da un pubblico così giovane”.