Dopo il successo delle prime quattro edizioni, ritorna su Retequattro l’appuntamento con “PENSA IN GRANDE”, il progetto editoriale televisivo di Videonews. Vediamo insieme dove vedere il programma che racconta le imprese italiane che hanno lasciato il segno nella storia del nostro Paese.

Pensa in Grande, dal 3 dicembre in onda su Retequattro

Tutto pronto per la quinta edizione di ‘Pensa in grande’. Il programma, che andrà in onda a partire da domenica 3 dicembre alle 14.20 su Retequattro, avrà come protagonisti Marco Brandani, Alberto Bertone e Laura Ferrari. In ogni puntata infatti sarà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi imprenditori italiani. Si parte quindi domenica con Marco Brandani, Amministratore Delegato di Maina Panettoni. Poi sarà la volta di Alberto Bertone, Fondatore Presidente e Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna e di Laura Ferrari, Presidente Ferrari Giovanni Industria Casearia.

Queste tre storie saranno raccontate in prima persona da chi ha saputo innovare e investire nel proprio settore contribuendo all’affermazione del brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali. Oltre ai protagonisti, ci saranno le testimonianze di famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici che contribuiscono al successo del brand.

Per tutte queste realtà imprenditoriali, nulla sarebbe stato possibile senza un sognatore,

un visionario, che “acceso” da una piccola idea, ha saputo creare un impero superando anche sfide difficili. Il Leitmotiv di ‘Pensa in grande’ infatti si rifà ad una celebre frase di Vincent Van Gogh: “Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?”.

Come nasce il programma

“PENSA IN GRANDE” è un programma a cura di Carlo Gorla, con la regia di Roberto

Burchielli, produttore esecutivo Martina Vasile, scritto da Beba Slijepcevic con Sara

Scorpati. Nelle precedenti quattro edizione si sono alternati grandi realtà e protagonisti del nostro Paese come Grappa Nonino; Elisabetta Franchi; mobili in legno Riva 1920; Gioielli Chantecler; Stefano Domenicali, ex AD e Presidente di Lamborghini; Olio Monini; Formaggi Brazzale; Pastificio Di Martino; vivai Vannino Vannucci; Caffo – Amaro del Capo; U-Power; Ferretti Group – motoscafi Riva; azienda vitivinicola Ca’ del Bosco; azienda casearia Deliziosa; Piscine Castiglione; farine Mulino Caputo; consorzio ortofrutticolo Orogel; Saviola; abbigliamento Gaudì; carburatori Dell’Orto.