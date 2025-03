Pechino Express 2025 al via: quando in tv, conduttori e coppie

Sta per partire una nuova edizione di Pechino Express 2025. Saranno 9 le coppie, che con un solo euro al giorno e zaino in spalla, dovranno attraversare diverse Nazioni e arrivare alla tappa finale. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi sono i concorrenti.

Pechino Express 2025, fino al tetto del mondo: quando in tv

Sono le Filippine, la Thailandia e il Nepal le mete dei 18 concorrenti di Pechino Express 2025. Il programma è pronto a mostrare le bellezze di queste terre, dall’oceano cristallino del Pacifico fino ad arrivare sulle vette sopra gli ottomila metri di altitudine. La nuova edizione è prevista per il 6 marzo 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Successivamente, le puntate saranno trasmesse in chiaro su Tv8.

Confermatissimo alla conduzione c’è Costantino della Gherardesca, accompagnato dall’inviato speciale Fru. Entrambi, ex concorrenti di Pechino Express e ora vicini emotivamente ai partecipanti. Anche quest’anno, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati. Ma chi sono le nove coppie che parteciperanno a Pechino Express 2025, reality di casa Sky prodotto da Banijay Italia?. Conosciamole meglio.

Il Gran Visir (che per chi non lo avesse riconosciuto è Costa) ha spedito le coppie e Fru verso la prima tappa. È tempo di iniziare.#PECHINOEXPRESS – Fino al Tetto del Mondo da giovedì 6 marzo in esclusiva su @SkyItalia e in streaming su @NOWTV_It pic.twitter.com/F0Zg7DXsuP — pechinoexpress (@PechinoExpress) February 23, 2025

Chi sono le 9 coppie in gioco

VIRNA TOPPI E NICOLA DEL FREO sono I Primi Ballerini. I due, sposati, sono infatti entrambi Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano. Virna Toppi, nata a Milano nel 1992, è diplomata con il massimo dei voti alla Scuola di Ballo del teatro e nel 2020 è diventata anche prima ballerina del Bayerisches Staatsballett di Monaco. Nicola Del Freo, nato a Carrara nel 1992 è entrato nel corpo di ballo del Bayerisches Staatsballett di Monaco. Hanno una bambina di un anno e sono anche influencer.

GIANLUCA FUBELLI (SCINTILLA) E FEDERICA CAMBA sono Gli Spettacolari. Dal mondo dello spettacolo arrivano Scintilla, comico che fino al 2013 è stato membro de “I turbolenti” e punto fisso nel cast di Colorado, programma che dal 2017 ha anche condotto. Inoltre ha scritto due libri ed è apparso al cinema in film comici. Federica Camba, in arte LA CAMBA, è una cantautrice, compositrice e produttrice discografica italiana con all’attivo più di 10 milioni di copie vendute delle sue canzoni. Nel 2000, due sue canzoni vengono inserite nell’album “Tra te e il mare” di Laura Pausini e nel 2005 è in tour con Gianni Morandi in qualità di cantante e di attrice. Sposati dal 2023, si dilettano in sketch comici sui social e hanno una figlia di nome Nina.

JEY E CHECCO LILLO sono I Magici. Jey Lillo è nato a Napoli nel 1997 e si è avvicinato alla magia a soli 9 anni. Diventato famoso grazie ai video su TikTok, ha lanciato il format “Se ti stupisco mi fai un regalo”. Suo fratello Francesco (Checco), classe 2001, è uno studente universitario che lavora presso un negozio di videogiochi.

IVANA MRÁZOVÁ E GIAELE DE DONÀ sono Le Atlantiche, entrambe ex gieffine. Ivana Mrázová ha 32 anni, è nata a Vimperk in Repubblica Ceca. Arriva in Italia come modella e fa suo esordio in TV come valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo nel 2012. Nel 2017 partecipa come concorrente al Grande Fratello VIP classificandosi terza. Giaele De Donà, nata a Vittorio Veneto nel 1998, si è trasferita a Milano giovanissima per lavorare come modella. Ha studiato fashion business all’Accademia del Lusso e si è laureata in Scienze della mediazione linguistica.

Dopo alcuni anni a Los Angeles con suo marito, è rientrata in Italia per lanciare la sua prima linea di moda. Ha partecipato al Grande Fratello VIP 7 arrivando fino in finale.

JURY CHECHI E ANTONIO ROSSI sono I Medagliati, gli sportivi del gruppo. Juri Checi ha un partecipato a diverse gare vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 e un bronzo nel 2004. Antonio Rossi è un ex canoista italiano, specialista del kayak velocità, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Nel suo Palmares si annoverano: cinque medaglie olimpiche, tre ori, un argento e un bronzo, conquistati nelle edizioni delle Olimpiadi di Barcellona ‘92, Atlanta ‘96, Sydney 2000 ed Atene 2004; a Pechino 2008 è stato il portabandiera della spedizione italiana. Hanno entrambi una targa nella Walk Of Fame dello sport italiano.

GIULIO BERRUTI E NICOLÒ MALTESE sono Gli Estetici. Giulio Berruti ha 40 anni, laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modello e attore (Melissa P., La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Squadra Antimafia – Il ritorno del boss). Ha partecipato a Ballando con le stelle e a Dance Dance Dance. È anche un imprenditore lavorando come medico e manager presso otto cliniche di medicina estetica, oculistica e odontoiatria. Da quattro anni è il compagno di Maria Elena Boschi.

Nicolò Maltese è romano di Centocelle, ha 39 anni, ed è stato per più di sei anni frontman di un gruppo punk-rock. Allo stesso tempo ha iniziato a lavorare come consulente commerciale presso un istituto di lingua inglese, prima, e nel settore farmaceutico, poi; quindi si è specializzato nell’informazione scientifica nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica.

NATHALIE GUETTA E VITO BUCCI sono I Cineasti. Nathalie Guetta è un’attrice francese naturalizzata italiana nota per il suo ruolo di Natalina in Don Matteo dal 2000. Ha 66 anni, è sorella (con madre diversa) del dj e produttore David Guetta. È stata concorrente di Ballando con le stelle e de Il cantante mascherato, dove è arrivata terza, nonché ospite in alcune puntate di Stasera tutto è possibile. Vito Bucci, trentacinquenne di Metaponto (Matera), è attualmente segretario di produzione in importanti progetti per il cinema e per la tv tra cui anche Don Matteo, dove appunto ha conosciuto Nathalie. È sposato da due anni.

DOLCENERA E GIGI CAMPANILE sono I Complici. Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane, è una cantautrice, polistrumentista e produttrice 47enne. Nel 2003 vince la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano ‘Siamo tutti là fuori’. Nella sua carriera, partecipa cinque volte al Festival di Sanremo e pubblica nove album. Gigi è un avvocato, amante della letteratura sudamericana, della psicologia, dei cani. È il compagno di Dolcenera da 25 anni, oltre a essere nel suo team manageriale e legale dell’artista.

SAMANTA E DEBORA TOGNI sono Le sorelle. Nate a Terni, in Umbria, sono figlie della stessa mamma (ex ballerina professionista) ma di due differenti papà. Samanta, non ancora maggiorenne si è trasferita in America formando insieme all’ucraino Maksim Chmercovskiy la seconda coppia più forte delle competizioni statunitensi. Nel 2005 è tra i maestri della prima edizione di Ballando con le stelle, ruolo che ha ricoperto per 12 edizioni. A partire dal 2021 ha condotto il programma Domani è domenica, ora è il volto di Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso. Sua sorella Debora fa il muratore d’inverno e la bagnina d’estate, oltre che l’istruttore in palestra.