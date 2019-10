Luca Onestini e Ivana Mrazova non parteciperanno a Pechino Express 2020. La notizia ormai sembra ufficiale. Il motivo pare sia stato svelato durante la puntata di “Vite da copertina“, programma in onda su TV8 e condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci.

Pechino Express 2020, Luca Onestini e Ivana Mrazova rifiutano

Luca Onestini e Ivana Mrazova non parteciperanno all’ottava edizione di Pechino Express, reality show in onda su Rai Due. La coppia, ex protagonista del Grande Fratello Vip, pare sia stata opzionata dalla produzione del reality show, ma questa ha ricevuto un secco no.

Perchè Luca e Ivana hanno rifiutato di partecipare a Pechino Express 2020? Molti hanno ipotizzato ci fosse una crisi tra di loro, smentita in modo repentino dalla coppia stessa. La verità pare sia stata svelata da Elenoire Casalegno durante la puntata di Vite da copertina, in onda su TV8.

La conduttrice del programma televisivo avrebbe dichiarato: “Luca ha detto di no a Pechino Express perchè non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni“. Onestini, dunque, avrebbe preferito rifiutare l’esperienza di Pechino Express 8 per continuare a guadagnare grazie ai social network.

Pechino Express 8, i probabili concorrenti

Dopo il rifiuto di Luca e Ivana, quali saranno i concorrenti che comporranno il cast di Pechino Express 8? I nomi abbastanza confermati pare siano Ignazio Moser e il cugino Moreno, Asia Argento e la migliore amica, Enzo Miccio e il compagno Laurent.

Tra i papabili concorrenti della prossima edizione del reality show pare ci siano anche Nicole Rossi de Il Collegio, Max Giusti e Soleil Sorgé. Quest’ultima ha chiuso la storia d’amore con Jeremias Rodriguez e potrebbe partire per la Thailandia e la Cina in compagnia del suo migliore amico.

Il reality show andrà in onda nel 2020 su Rai Due e sarà condotto ovviamente da Costantino Della Gherardesca.