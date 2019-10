Giovanni Ciacci è protagonista, da alcuni giorni, con “Vite da Copertina“, programma in onda nella fascia preserale su TV8. L’ex opinionista di Detto Fatto conduce insieme ad Elenoire Casalegno. Lo abbiamo intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, ecco cosa ci ha raccontato.

Giovanni Ciacci, intervista al conduttore di “Vite da copertina”

La redazione di SuperGuidaTv ha intervistato in esclusiva Giovanni Ciacci, da alcuni giorni impegnato con il nuovo programma “Vite da Copertina“. Ciacci ci ha raccontato tutte le sue impressioni e le sue emozioni riguardo a questo nuovo programma.

Su Tv8 è iniziato “Vite da copertina”: per chi non conoscesse ancora il programma, vogliamo spiegare di cosa si tratta?

È un programma dove si raccontano notizie di gossip e tutto ciò che succede nell’ambiente dei vip. Ci sono inoltre un sacco di rubriche, come “Che fine hanno fatto”, le mie pagelle, il meglio e il peggio della settimana, le classifiche al venerdì con i matrimoni più sfarzosi o i vestiti più costosi, insomma tutto ciò che concerne il mondo rosa. Un’autentica ora passata in leggerezza

Al tuo fianco c’è Elenoire Casalegno: che rapporto si è instaurato con lei?

Un bellissimo rapporto, ci divertiamo molto. Pensa che noi abbiamo i camerini comunicanti con le porte che si aprono e chiudono e da quando abbiamo iniziato siamo sempre con le porte aperte. Chi segue il programma capisce che tra di noi c’è una grande complicità

Non vogliamo sapere quali personaggi intervisterai in “Vite da copertina”, ma chi sogna di intervistare Giovanni Ciacci

Io sogno di intervistare Barbara D’Urso. Sarà difficile portarla nel nostro programma, però “Vite da copertina” va in giro, non si ferma in studio, quindi potremmo incontrarla ad uno spettacolo. Può succedere di tutto.

Quali sono le tue speranze e le tue aspettative?

A me basta fare un buon lavoro, divertirmi e soprattutto far divertire il pubblico. Il programma è divertente, allegro, leggero e soprattutto fatto bene e curato nei minimi dettagli da un team straordinario. Ha un orario particolare perché se ci pensi siamo già nel preserale. Noi ci scontriamo con Gerry Scotti e Flavio Insinna, quindi abbiamo una responsabilità veramente grande.

Giovanni Ciacci su Detto Fatto: il costumista non si vuole esprimere

Nel corso dell’intervista abbiamo cercato di capire anche perché Giovanni Ciacci è andato via da Detto Fatto, ma il costumista non si è voluto esprimere. Di seguito le sue parole:

L’addio a Rai Due è stato abbastanza burrascoso: vogliamo raccontare come è andata veramente?

No, io parlo solo del presente. Non ho più voglia di parlare del passato.

L’intervista poi prosegue, toccando altri temi molto importanti:

Oltre a “Vite da Copertina” ci sono altri progetti in cantiere?

Il 30 ottobre uscirà il mio nuovo libro “Favole arcobaleno”, dove saranno raccontate storie di persone e personaggi che hanno lottato per i diritti LGBT in tutto il mondo. Ho scelto i personaggi che più mi divertivano, anche se ce ne sarebbero altri mille

Restando su questo tema: cosa ne pensi del libro di Giulia De Lellis?

L’importante è che si faccia vivere l’editoria. È un po’ come negli anni settanta e ottanta, quando nel cinema con gli incassi dei film di Pierino o di Bud Spencer e Terence Hill si riuscivano a produrre i film di Visconti o Zeffirelli. Non ho letto il libro di Giulia, ma se attraverso il suo seguito riuscisse a portare le ragazzine in libreria sarebbe una grande conquista. L’editoria sta vivendo un momento non bello, quindi ben venga se il libro di Giulia De Lellis riesce a smuovere l’economia. Lo stesso discorso può essere fatto con i Youtubber. L’importante è portare il pubblico nelle librerie. Se Giulia De Lellis vende più di Alessandro Manzoni non ci possiamo fare niente. L’importante è portare avanti la letteratura, qualunque essa sia.

Per quanto riguarda la televisione, invece, ci sono altri progetti in cantiere?

Domenica pomeriggio ho accettato una sfida di Barbara D’Urso e farò una sfida di ballo a Domenica Live. Interpreterò la principessa Elsa di Frozen e sono felicissimo perché con questa esibizioni continuo a portare avanti il messaggio che il ballo è libertà, sia da uomo, che da donna, che in sovrappeso o interpretando un personaggio. Il ballo non ha genere, non ha colore della pelle, non ha peso, perché ognuno può sentirsi quello che vuole. Io domenica voglio sentirmi una principessa.

Intervista a cura di Vincenzo Mele