Dopo mesi di attesa Netflix ha finalmente svelato la data di uscita del sequel cinematografico della serie tv cult: quando esce Peaky Blinders – The Immortal Man e cosa aspettarsi dal ritorno di Tommy Shelby?

Peaky Blinders – The Immortal Man arriva su Netflix

Dal 10 giugno 2022 – data in cui fu resa disponibile la 6^ stagione della serie Peaky Blinders – i fans attendevano il ritorno di Tommy Shelby, e ora finalmente il loro desiderio sta per essere esaudito. Il settimo capitolo della serie creata da Steven Knights è pronto a tornare e dare un seguito alla narrazione.

Peaky Blinders – The Immortal Man arriverà su Netflix il 20 marzo 2026, data dalla quale sarà reso disponibile in streaming per tutti gli abbonati della piattaforma.

Trama di Peaky Blinders – The Immortal Man

Come anticipato la storia riprenderà dal punto esatto in cui l’abbiamo lasciata nel 2022. Peaky Blinders – The Immortal Man riprende dopo gli eventi della sesta stagione, catapultandoci in una trama che vede Tommy Shelby vivere lontano dalla sua famiglia e da quel mondo criminale che lo ha reso potente. L’esilio volontario del protagonista sarà però interrotto nel momento in cui – sullo sfondo della Seconda Guerra Miondiale – si troverà a dover affrontare nuove minacce.

Il conflitto mondiale farà da sfondo a conflitti personali e politici ben più complessi, che lo porteranno a uscire dal suo isolamento volontario per cercare di salvare la sua famiglia e proteggere il futuro del suo Paese.

Peaky Blinders – The Immortal Man, il cast

Come già accaduto in passato, il film riunisce un cast internazionale di altissimo livello. ccanto a Cillian Murphy – nel ruolo di Tommy Shelby – ritroveremo anche Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Denneby (Charlie Strong), Pecky Lee (Johnny Dogs), Ian Peck (Curly) e Jay Lycurgo (Elia).

Non mancheranno neppure i volti nuovi: nella settima stagione della serie faranno il suo ingresso Rebecca Ferguson (nella insolita veste delle gemelle Kaulo e Zelda), Barry Keoghan (Erasmus “Duke” Shelby) e Tim Roth (John Bechett).

A firmare questa nuova produzione è ancora una volta Steven Knight, mentre la direzione è affidata di nuovo a Tom Harper.

Dove vedere la nuova saga degli Shelby

Peaky Blinders – The Immortal Man è già stato proiettato il 6 marzo in una selezione di sale cinematografiche. Sulla piattaforma Netflix arriverà invece il 20 marzo, e sarà visibile anche per gli abbonati Sky Glass, Sky Q e sull’app Now Smart Stick.

Qualche curiosità sulla serie Netflix

Nonostante il cast internazionale e l’hype alto tra i fans della serie, le prime recensioni della critica non sono state molto favorevoli. Secondo alcuni il film fa fatica a replicare la stessa intensità narrativa delle precedenti stagioni. Tuttavia l’attesa per questo nuovo capitolo dei famigerati gangster di Birmingham resta altissima. Il pubblico è ansioso di scoprire come si concluderà la storia di Tommy Shelby, anche se le vicende di uno dei personaggi più iconici della televisione degli ultimi anni potrebbe avere ancora qualcosa da dire.

Sarà davvero la stagione conclusiva? In contemporanea con l’uscita cinematografica, Netflix ha annunciato la realizzazione di una serie sequel, articolata in due stagione di 6 episodi ciascuna, che sarà ambientata subito dopo i fatti raccontati nella nuiova stagione. La produzione – condivisa con la BBC – darà modo ai fans degli Shelby di continuare a esplorare il loro universo.