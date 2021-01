Torna la Serie A Tim 2020-2021 con la diciottesima giornata di Campionato in onda da venerdì 15 a lunedì 18 gennaio 2021. Prosegue la corsa verso lo scudetto con Milan e Inter tra le favorite al titolo. Scopriamo tutte le anticipazioni, il calendario le partite in onda suddivise, come sempre, fra Sky e Dazn.

Serie A calendario in tv: tutte le partite da non perdere

Tutto pronto per il ritorno in campo della Serie A 2020-2021. Questa settimana siamo giunti alla 18a giornata d’andata del calendario Serie A con dieci match da non perdere in onda tra tra venerdì 15 gennaio a lunedì 18 gennaio 2021. Grandi sfide in programma: a cominciare dal derby della capitale che vedrà Lazio-Roma scendere in campo venerdì 15 gennaio alle ore 20.45 per un anticipo di campionato assolutamente da non perdere!

I riflettori sono poi tutti puntati sulla grande sfida Inter-Juventus con la squadra di Antonio Conte che in casa, allo Stadio San Siro di Milano, cerca di compiere il colpaccio contro la Juve di Andrea Pirlo. La capolista Milan, invece, giocherà fuori casa contro il Cagliari lunedì 18 gennaio. Riuscirà a vincere?

Prossimo turno Serie A, le partite della 18° giornata di Campionato su Sky e Dazn

venerdì 15 gennaio 2021

alle ore 20.45: Lazio-Roma – IN DIRETTA SU SKY

sabato 16 gennaio 2021

dalle ore 15.00: Bologna-Verona, – IN DIRETTA SU SKY

ore 18.00: Torino-Spezia – IN DIRETTA SU SKY

in prima serata 20.45: Sampdoria-Udinese – IN DIRETTA SU DAZN1

domenica 17 gennaio 2021

12.30: Napoli-Fiorentina – IN DIRETTA SU DAZN 1

dalle ore 15.00: Sassuolo-Parma – IN DIRETTA SU DAZN 1

15.00: Crotone-Benevento – IN DIRETTA SU SKY

ore 18.00: Atalanta-Genoa – IN DIRETTA SU SKY

ore 20.45: Inter-Juventus – IN DIRETTA SU SKY

lunedì 18 gennaio 2021

ore 20.45: Cagliari-Milan – IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A Tim 2020-2021: Milan tallonato dall’Inter

Ecco la classifica completa di Serie A 2020-2021 dopo la 17ima giornata di campionato: