Il Paradiso delle Signore oggi non va in onda. Come si saranno accorti i più fedeli appassionati della serie, anche dall’8 maggio la soap opera che vede protagonisti Pietro Masotti e Roberto Farnesi non è stata trasmessa. Scopriamo insieme il perché e quando ritornerà nel daytime di Rai1.

Il Paradiso delle Signore non va in onda

Da lunedì 8 maggio, la Rai ha deciso di interrompere la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7. La soap opera che narra le vicende all’interno di un grande magazzino milanese è stata sospesa per la consueta pausa estiva. Ogni anno la serie, che ormai è arrivata alla settima stagione, si prende un periodo di stop per poi ritornare in autunno. Nell’ultima puntata andata in onda venerdì 5 maggio abbiamo assistito a diversi colpi di scena che hanno lasciato nei telespettatori un dubbio: che fine farà il Paradiso delle Signore ora che ha aperto la rivale Galleria Moda Milano?.

Questo mese di maggio sarà decisivo per il futuro della serie e per girare l’ottava stagione che è stata confermata dalla Rai. Le riprese inizieranno a metà maggio e le nuove puntate saranno trasmesse da settembre. Confermatissimi gli attori Roberto Farnesi (Umberto) e Pietro Masotti (Marcello). Dovrebbero ritornare nel cast anche Vanessa Gravina (Adelaide) e Alessandro Tersigni (Vittorio).

Cosa vedremo al suo posto

La Rai ha deciso di trasmettere al posto de Il Paradiso delle Signore, che generalmente andava in onda alle 16 dopo Oggi è un altro giorno, ‘Sei sorelle‘. La fiction spagnola ha debuttato in prima visione assoluta la scorsa estate con buoni indici di ascolto e per questo si è deciso di riproporla. Non seguirà la numerazione delle puntate spagnole per motivi di palinsesto e gli episodi italiani saranno quindi più corti.

E comunque possibile rivedere le puntate de Il Paradiso delle Signore su Raireplay.