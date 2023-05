Il Paradiso delle Signore giunge al termine per questa stagione. Infatti la settimana che va dal 1 al 5 maggio 2023 sarà l‘ultima – per questa stagione – in cui rivedremo i nostri amati beniamini del magazzino più bello di Milano. Ma cosa vedremo al posto del Paradiso delle Signore? Presto detto, seguiteci nella lettura che ve lo diciamo.

Il Paradiso delle Signore si ferma: da lunedì otto maggio ritorna “Sei Sorelle”

La soap spagnola “Seis Hermanas” che in italiano è “Sei sorelle”, ritorna sullo schermo dell’ammiraglia Rai a partire dall’8 maggio 2023 con le nuove puntate. La Rai già propone il promo della soap spagnola che andrà ad occupare lo slot del Paradiso delle Signore a partire da lunedì 8 maggio nel pomeriggio di Rai1 intorno alle 16.05.

Sei sorelle dunque è la soap che vedremo per tutta l’estate quando poi a settembre ritornerà il Paradiso delle Signore con nuovi intrecci e nuove puntate dell’ottava stagione.

Sei Sorelle da lunedì 8 maggio alle 16.05 su Rai 1, la seconda parte della prima stagione

La scorsa estate sono state mandate in onda le prime 64 puntate della Soap spagnola, “Sei Sorelle”. Quest’anno dunque si completerà il ciclo di puntate relative sempre alla prima stagione. Si riparte quindi da dove si era rimasti lo scorso settembre quando Sei Sorelle, ha ripassato il testimone al Paradiso. Questa volta le puntate di Sei Sorelle, non seguiranno al numerazione spagnola, perchè per problemi di palinsesto, le puntate saranno più corte. Le nuove puntate quindi, andranno rinumerate.

Sei Sorelle: trama e cast

La storia di ‘Sei Sorelle’ si svolge nel 1913. Le sorelle Silva sono l’anima delle principali feste dell’alta società. Belle, educate, gentili e raffinate, le sei sorelle vivono un’esistenza tranquilla fino a quando un evento terribile cambia per sempre le loro vite. Nel cast di Sei Sorelle troviamo:

Maria Castro,

Celia Freijerio,

Mariona Tena,

Marta Larralde,

Candela Serrat,

Carla Diaz,

Alex Adrover,

Alex Gadea,

Fernando Andina.