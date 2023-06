Papa Francesco nei giorni scorsi si è recato nella sede Rai di Saxa Rubra per registrare una puntata di ‘A sua immagine’. È la prima volta di un Papa in un programma televisivo e negli studi Rai. Il pontefice è stato accolto dalla conduttrice, Lorena Bianchetti, e da un gruppo di dipendenti. Ha registrato un’intervista che andrà in onda nella puntata di domani, domenica 4 giugno 2023. Vediamo insieme cosa ha detto e a che ora andrà in onda la trasmissione.

Papa Francesco negli studi Rai per un’intervista: quando va in onda ‘A sua immagine’

‘A sua immagine’, è un programma di approfondimento religioso con all’interno, la Santa Messa e Recita dell’Angelus da Piazza San Pietro. Nato 26 anni fa dalla collaborazione tra la rete del servizio pubblico e la Conferenza episcopale italiana (CEI), per la puntata di domenica trasmetterà anche un’intervista a Papa Francesco. È la prima volta che un Papa è ospite negli studi tv. L’appuntamento è su Rai1 per le 9.40 del 4 giugno 2023. L’intervista era inizialmente prevista a marzo ma poi fu rinviata a causa del ricovero in Ospedale del Pontefice. Al termine dell’incontro con Papa Francesco, alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa San Pietro Apostolo in Minturno, in provincia di Latina. A seguire, alle 12.00, sarà trasmesso l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.

Un evento storico. La prima volta di un pontefice in uno studio tv. Papa Francesco ieri è arrivato negli studi Rai di Saxa Rubra per un’intervista per la trasmissione “A sua immagine” che andrà in onda domenica 4 giugno. #PapaFrancesco #rai pic.twitter.com/fE2HMLRZlv — Tg1 (@Tg1Rai) May 28, 2023

Di cosa ha parlato il Pontefice

Come reso noto in un comunicato Rai, Papa Francesco durante la sua intervista ha parlato dei grandi temi legati a questo momento storico, con un appello per la pace e una riflessione sulla sua vocazione mariana. Inoltre si è concentrato sulle difficoltà che ciascuno incontra nell’esistenza quotidiana, dell’aggressività che pervade la vita sociale e, infine, del ruolo che la comunicazione e l’informazione devono svolgere in questo scenario. Ospiti in studio, don Marco Pozza, Cappellano del Carcere Due Palazzi di Padova, e suor Agnese Rondi, suora del Cottolengo.