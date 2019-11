Paolo Fox, Oroscopo sabato 2 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

Ti trovo ancora piuttosto nervoso, in conflitto col mondo! Se ci fai caso, tutti i fine settimana di Ottobre sono stati un pochino pesanti, forse perchè tra sabato e domenica c’è sempre qualcosa da fare che ti impegna, oppure una discussione, un problema che non riesci a superare, vedi persone ostili o apparentemente contro di te.

Ora non si può decidere bene che cosa è giusto o non è giusto fare, proprio perchè ci sono situazioni poco chiare. In famiglia e nei rapporti con gli altri si legge alta tensione. Insomma, usa prudenza in questo fine settimana che può portare qualche baruffa in amore.

Oroscopo Toro

Se devi affrontare una questione importante, di casa, d’amore, Novembre è un mese che porta soluzioni. Certo, Sole e Mercurio restano opposti, quindi è normale che ci sia ancora qualche problema di casa, familiare o economico da risolvere. Ricordo, tra l’altro, che anche Saturno resta favorevole.

Questo è un indizio di forza e fortuna. In questo fine settimana devi solamente tenerti lontano da complicazioni e dimenticare le piccole o grandi offese che potrebbero essere arrivate da una persona nell’ambito del lavoro. Con Scorpione e Gemelli i rapporti piu’ complicati

Oroscopo Gemelli

Non posso escludere che in questo momento arrivi qualche dubbio d’amore. Più che altro ci sono tensioni, ci sono nodi che non si riescono a sbrogliare! Anche se ami tanto una persona è probabile che tu non sia d’accordo con le sue scelte di lavoro, personali. E questo potrebbe portare un allontanamento più o meno importante nel corso delle prossime settimane.

Per fortuna in questo weekend abbiamo stelle migliori rispetto a quelle di metà settimana. Nuove proposte o impegni di lavoro. Le persone che hanno vissuto una crisi se stanno sempre assieme alla stessa persona possono perdonare o recuperare.

Oroscopo Cancro

Stai cercando innovazioni: sappiamo che Saturno opposto ha creato mille impedimenti nello sviluppo di certi progetti, ma nel corso dei prossimi giorni si può andare avanti meglio. Questa è una giornata un po’ faticosa, che risulta essere anche un pò agitata per motivi di famiglia, di lavoro, per cui soprattutto se nel corso delle ultime settimane hai dovuto fare troppo, cerca di rilassarti.

Chi non è sposato o convivente cerca una amicizia amorosa, dunque a suo modo vuole impegnarsi in un amore, ma senza che ci siano troppi vincoli, gelosie o morbosità.

Oroscopo Leone

Raccomando a tutti di fare progetti importanti e soprattutto di sfruttare il buon transito di Giove che, per i più volenterosi, potrebbe avere già portato qualche vantaggio. Dall’autunno dell’anno scorso c’è chi ha iniziato un nuovo lavoro, ha aperto una società oppure sta pensando di allontanarsi da una situazione infruttuosa per iniziare un nuovo percorso.

La giornata di domenica sarà pesante ma qualcuno potrebbe mettere certe cose in discussione già da questo sabato. In amore sembra proprio che ci sia qualcosa di emozionante in arrivo.

Oroscopo Vergine

Stai attraversando una fase di crescita, di trasformazione, quindi è importante il lavoro, solo che non bisogna dimenticare i sentimenti! Per quelli che stanno preparando qualcosa di importante, arrivano conferme.

Tuttavia capitano settimane come questa in cui ci si sente un po’ scoraggiati, si è molto stanchi, si fa troppo e si dimentica anche della presenza dell’amore. Questo puo’ essere un problema non tanto per te, quanto per il partner. Nuovi amori difficili da controllare, da vivere e scoprire!

Oroscopo Bilancia

Anche se cerchi sempre di mantenere in equilibrio le cose, in questi giorni sarà difficile mantenere calma e serenità. Ci vuole molta pazienza in amore. E se c’è un rapporto in bilico, bisogna stare attenti a non essere troppo gelosi. Anche se tu sei un esperto nell’arte diplomatica, devi darmi atto del fatto che da qualche tempo ti risulta un pò più complicato del solito.

Questa è la prova che stai cambiando vita, che vuoi cambiare vita. Per il lavoro sei sempre tu il punto di riferimento, la tua professionalita’ non si discute ma e’ decisamente sottopagata!

Oroscopo Scorpione

Ora puoi finalmente capire quanto sia importante un amore! Quando ami sei anche capace di vivere grandi tormenti che ogni tanto andrebbero ridimensionati. In ogni modo, rispetto all’estate scorsa molti hanno già superato certi problemi. E le storie nate nel mese di Ottobre proseguono bene.

Ora devi cercare di non essere inquieto, e se devi parlare, non rimandare discussioni a domenica. Questa giornata offre una grande energia anche a livello fisico. Se nello scorso Luglio avevi lasciato o chiuso un impegno, ora è possibile recuperarlo!

Oroscopo Sagittario

Può capitare di trovarsi innamorati all’improvviso, anche perchè per fortuna non chiudi mai le porte al destino! Dunque, i nuovi sentimenti possono portare lontano. Qualcuno ha scoperto quanto sia bello vivere, stare con gli altri, anche dopo una crisi, una delusione o un problema estivo.

Hai voglia di avere attorno persone chiare e positive! E’ un gran cielo per le persone che sono alla ricerca di un amore: chi e’ solo deve liberare il suo animo, chi vuole partire parta. Spesso trovi fortuna in altre città o a contatto con persone di altre città.

Oroscopo Capricorno

Per te è sempre un pò difficile vivere serenamente perchè ti impegni sempre in tutto quello che fai, ma a fronte di questa tua affidabilità e rigore, non sempre trovi persone ragionevoli e pronte a capire il tuo valore. E’ tempo di fare scelte professionali importanti, entro Dicembre si discuterà di un’attività.

E bisogna essere ottimisti perche’ anche quello che ora sembra piu’ complesso da gestire alla fine sarà più facile da vivere. Questo fine settimana riesce ad aprire il cuore di quelli che sono rimasti soli: mi rivolgo a voi perchè Novembre puo’ essere un mese di incontri. Quindi non sottovalutatevi, cercate di allargare il giro delle conoscenze!

Oroscopo Acquario

Fine settimana importante per te che nel mese di Ottobre sei stato un pò più scostante in amore, anche perche’ stai cercando nuove realizzazioni, nuove emozioni. Sentono questa esigenza di rinnovamento tutti coloro che hanno vissuto una crisi, se poi la possono condividere con il partner, meglio cosi.

Non serve diventare polemici, basta anche semplicemente passare un fine settimana lontano dal caos, in meditazione. In questo momento l’amore può tornare protagonista, cerca di fare progetti per il futuro.

Oroscopo Pesci

In amore siete molto esigenti ma in particolare modo bisogna dire che chi ha due storie in ballo potrebbe vivere nella più completa confusione. Chi ha chiuso una storia negli ultimi mesi non vuole saperne di legarsi di nuovo, oppure ci sono situazioni che vanno chiarite.

Domenica sara’ una giornata importante per cercare di capire cosa sta accadendo dentro di te. Comunque, sul lavoro non fermarti perchè ogni novità può essere valida. Qualcuno ha da poco ha iniziato un’attività, una sfida, un progetto, è l’inizio di una nuova strada da percorrere!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!