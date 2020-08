Paolo Fox, Oroscopo 1 agosto 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: sabato 1 agosto 2020

Sabato 1 agosto 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Già da 24 ore sei un pò sotto pressione: questa fine di Luglio parla di una situazione di grosso conflitto. Ci sono giornate in cui sembra che tutto vada meglio poi ti ritrovi improvvisamente a fare i conti con qualche difficoltà, a qualche tensione vissuta. Domenica si recupera ma in queste 48 ore posso dire stai attento anche in amore perché le incomprensioni che nascono in questo momento potrebbero diventare stabili ad Agosto.

Oroscopo Toro

Hai una marcia in più! Venerdi e sabato sono giornate di ricche intuizioni: chi ha un’attività in proprio può ricevere una commessa, un ordine. Quelli che sono rimasti fermi nel passato possono ripartire: e dico questo non a caso perché il passato ha sempre un grande valore per te. Infatti, spesso lavori e in qualche modo crei presupposti per il futuro sulla base di un’esperienza maturata negli anni passati o di una tradizione che arriva dalla famiglia, da una persona cara. In questo weekend sarà molto importante rivalutare positivamente anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dopo due giorni no o comunque molto confusi, ben vengano giornate migliori. Devo dire che in questo momento é importante essere cauti e diplomatici perché per parlare troppo, per essere troppo sincero, rischi di risvegliare l’antipatia di qualcuno o magari semplicemente di dover pagare le spese di una tua mancanza di diplomazia. Quindi, al momento sarà molto importante non solo controllare bene i propri conti per l’aspetto burocratico ma anche ciò che dici per l’aspetto diplomatico della tua vita!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ho spiegato che queste sono giornate un pò conflittuali per il lavoro. Se hai un’attività in proprio, se rappresenti qualcuno o hai un’attività di comando, é probabile che ci debba essere un cambiamento. C’é anche chi vende e riparte da zero, chi chiude una società, chi ne apre un’altra, dipende. C’é da dire che in tutto questo conta l’amore perché in questo periodo di conflitti o comunque di mancanza di programmazione, avere a fianco con la persona giusta é importantissimo!

Oroscopo Leone

Ti trovo molto nervoso: é probabile che ci sia qualcuno che hai dovuto mettere in riga con una bella ramanzina! In questi giorni stai vivendo un momento di grande trasformazione. Dico da tempo che questo non é un periodo ideale per fare progetti grandiosi: quelli che vogliono aprire un’attività, che vogliono investire dei soldi o magari anche chiedere in prestito soldi, devono essere cauti o comunque parlare con persone che ne sanno di più.

Oroscopo Vergine

In queste 48 ore hai una gran voglia di esplorare i sentimenti e sono molto contento perché venerdi e sabato sono giornate che differiscono molto da quelle di mercoledi e giovedi. Quindi, anche chi ha vissuto una piccola crisi, una piccola frustrazione, ora può recuperare. C’é da dire che in questi giorni però bisogna anche essere un pò più oculati: tu che sei maestro nel cercare di mettere in regola i conti, al momento devi capire quante sono le entrate e quante sono le uscite e agire di conseguenza.

Oroscopo Bilancia

Sono due giornate che mettono alla prova la tua pazienza: possiamo dire che sono due giornate test, come le chiamo io. Quindi, se c’é un rapporto che non funziona e visto che Agosto sarà un mese che porterà qualche disputa, tra questo sabato e domenica potrebbero uscire fuori delle piccole problematiche. In amore non sei molto convinto di quello che senti, di quello che provi, oppure hai una grande passione ma per il momento non te la senti di dire ti amerò per sempre. Ci vuole pazienza in tutto!

Oroscopo Scorpione

Sei molto motivato in questa giornata di sabato, e questa motivazione e positività continuerà ancora. Credo che molti riusciranno anche a superare le frustrazioni e le ambiguita’ che vivi e che hai vissuto negli ultimi mesi. Queste 48 ore di sabato e domenica permettono di fare progetti in amore.

Oroscopo Sagittario

Hai una grande voglia di fare cose in più! E tra l’altro questi sono giorni importanti per programmare un grande risveglio autunnale. La cosa più bella che potresti fare adesso é iniziare un percorso nuovo nella tua vita lavorativa. I lavori più belli per te sono quelli cui c’é movimento; se stai sempre dietro la scrivania, se resti sempre chiuso in una stanza, non sei felice. C’é una gran voglia di liberazione, soprattutto visto quello che tutti abbiamo vissuto negli ultimi mesi.

Oroscopo Capricorno

Giornata importante con Luna favorevole assieme a Giove e Saturno, ma ci sono tante cose da capire, tante cose da tagliare e da cambiare! Ricordo tutti i giorni che se si é chiuso con rapporto di lavoro, se un progetto non si fa più, all’inizio stai male poi capisci che é meglio cosi. Inoltre, quelli che dovevano effettuare un passaggio nell’ambito della professione sono quasi al giro di boa, quindi entro due mesi ci saranno novità. In questo periodo è possibile mettere alla prova l’amore.

Oroscopo Acquario

Ti avvii a vivere un fine settimana allegro e tu hai proprio bisogno di un pò di allegria. Tra l’altro, il tuo è un segno particolarmente auto ironico. Io ho sempre pensato che le persone che sono pronte anche ad essere caustiche nei confronti di loro stesse, siano non solo le più intelligenti ma anche quelle che vivono meglio, perché a prendersi troppo sul serio si rischia non solo di stare male ma anche di essere presi in giro dagli altri! E’ un momento di forza per le nuove relazioni.

Oroscopo Pesci

Potrai concludere questo fine settimana al meglio con una grande speranza, che il mese di Agosto, soprattutto dal giorno 7, sia molto più intenso, passionale libero, emotivo ed emozionale grazie al nuovo transito di Venere che rappresenta anche la voglia di vivere le relazioni in maniera più completa. Per quelli che sono soli ci sarà un’emozione, e per quelli che sono in coppia sarà un’emozione da condividere.

