Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di martedì 4 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Senti un grande vigore e soprattutto una gran voglia di sconfiggere le tensioni del passato! E’ chiaro che ti sei ritrovato in un blocco generato da due pianeti contrari per tutto il 2020, che ora invece sono favorevoli: sto parlando di Giove e Saturno! Questi pianeti potrebbero avere creato problemi fisici, problemi economici, problemi di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non sei molto stimolato a fare! Questo non é un oroscopo che porta complicazioni ma mi sembri semplicemente un po’ demotivato. In questi giorni é come se ti volessi prendere una lunga pausa di relax oppure lavorare su quello che hai già fatto, che hai già completato negli ultimi anni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sei tra i segni più promettenti del mese di Maggio e aggiungerei anche di Giugno! Questo perché Mercurio inizia un transito importante e da domenica Venere sarà molto attiva. Quindi, soprattutto per tutti quelli che si sono dovuti fermare o che hanno avuto una grave crisi, compatibilmente con la propria età e con le proprie risorse si potrà andare avanti bene.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi procedere per una grande evoluzione che partirà proprio in questo mese di Maggio e si completerà l’anno prossimo! E’ un momento di forza in cui anche puoi staccarti da situazioni che non ti interessano più.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Senti che c’é una gran voglia di ripartire! E la prima ripartenza obbligatoria riguarda i sentimenti, perché non sono pochi quelli che alla fine di Aprile hanno avuto crisi e problemi, ed in particolare c’é stata anche una certa difficoltà nel relazionarsi con una persona.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ti trovi un piccolo conflitto! E’ probabile che tu stia facendo molto bene le cose che sai fare ma nell’ambito del lavoro ci siano difficoltà oppure, in questo periodo, alcune questioni di carattere burocratico o legale che neanche ti aspettavi di dover affrontare, creino dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Piano piano riesci a trovare quella grinta che é sempre necessaria per andare avanti nella vita! Innanzitutto, bisogna dire che Giove e Saturno, pianeti che sono stati contrari per quasi due anni, da diverse settimane sono attivi, ma sarà solo ora a Maggio che incontrando i favori di Mercurio Venere e diventeranno ancora piu’ potenti!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ogni tanto ripensi a quello che ha fatto di recente e senti che qualcosa non va! In realtà dovresti cercare di superare quella fase di stallo, di grande tensione che é stata vissuta soprattutto alla fine di Aprile. Questo mese di Maggio, piano piano regala emozioni vincenti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Maggio é il mese delle opposizioni che non sono solo di tipo planetario ma sono anche di tipo pratico! Quindi, ogni cosa che tenti di fare crea un blocco oppure ci sono ancora problemi fisici da superare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Hai sempre voglia di crescere, maturi spesso grandi esperienze, ma purtroppo agli inizi di Aprile c’é stato un fermo! In ogni modo, penso che la seconda parte di Aprile e ancora di più questo inizio di Maggio possa portare soluzioni, soprattutto per quelli che aspettano una risposta di tipo economico, di tipo personale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ facile sentirsi elettrici visto che la Luna tocca il tuo segno. Alla fine di Aprile, invece, c’é stato un rallentamento, una delusione, uno smarrimento; e addirittura molti hanno stentato a prendere sonno. Questo nuovo mese di Maggio, gradualmente, inizia a portare soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarà molto importante staccarsi dal passato o da situazioni che non sono più reali. In realtà, per questo segno é sempre molto difficile distinguere la realtà dal sogno, al punto che quando la realtà non é praticabile e crea dei problemi, ci si chiude in un mondo che non esiste, di pensieri, fantasie e speranze più o meno realizzabili. Bisogna essere molto concreti, altrimenti il rischio é di essere malinconici.

