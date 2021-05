Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di venerdì 7 maggio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 7 maggio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avere la Luna nel segno é importante! In questo venerdì aumenta la tua disponibilità nei confronti degli altri. Quello che trovo in questo cielo non é solo un grande risveglio a livello planetario, ma anche un grande desiderio di riscatto. Ho spiegato tante volte che tu sei un po’ come l’araba fenice, risorgi dalle tue ceneri!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Piano piano stai ritrovando un buon equilibrio! La cosa importante é fare il passo secondo la gamba, un po’ come quando cerchiamo di organizzare una cena con quello che c’é nel frigorifero: questa é la condizione in cui ti trovi, un esempio un po’ banale per dire che non puoi pretendere tutto quello che desideri ma bisogna fare i conti con quello che c’é.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questi giorni ritrovi una gran voglia di fare e una grande creatività! E’ probabile che improvvisamente si schiudano certi orizzonti, che si sblocchi una situazione. Se pensi a come stavi a Gennaio, ma anche a Dicembre 2020, io credo che tu abbia fatto un grande passo in avanti, non solo perché credi di piu’ nelle tue capacità ma anche perché sei finalmente ascoltato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei pieno di piccole tensioni che ti rendono nervoso da diversi giorni. Questa é una giornata in cui ripensi a qualche problema, oppure se lavori é probabile che ci sia qualche contrasto. Non tutti sono dalla tua parte, non tutti sembrano capire le tue esigenze, ed in giornate come queste é normale sentirsi un po’ sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Da domenica ritrovi una Venere favorevole ma questo puo’ bastare per dimenticare tristi trascorsi d’amore e problematiche che hanno riguardato la vita sentimentale? Forse no, ma in realtà, sappiamo che per molti c’é stato un periodo di alti e bassi, di chiusure e aperture. Da questo punto di vista ora non devi essere geloso del partner.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ci sono mille conflitti da superare, creati non tanto dalle persone quanto dall’ambiente. Stai lottando contro chi cerca di metterti da parte nell’ambito del lavoro: ci sono degli antipatici che in qualche modo vorrebbero sconfiggerti ma in questi giorni sei talmente forte che puoi anche non curarti di queste tensioni e di queste persone.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dovresti programmare questo fine settimana alla grande! Nuovi amori, voglia di fare: si puo’ anche riprendere un discorso interrotto l’anno scorso, che riguarda l’amore o il lavoro, aggiustando un po’ il tiro! Non tutto può essere fatto come era prima, pero’ mi sembra che ora tu abbia quella carica che soprattutto agli inizi di Aprile é mancata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Stai vivendo un momento di grande agitazione. In realtà, vorresti fare tante cose, ti riprometti magari anche per il giorno dopo di impostare mille progetti, poi quando arriva il momento di fare non ti senti in perfetta forma, trovi una scusa per non fare, ti senti demoralizzato e quindi rimandi e rimandi!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei come frenato da problemi pratici, burocratici. Se c’é una cosa che detesti é camminare con qualche peso sulle spalle. In realtà, é come se avviassi un’automobile con il freno a mano tirato! Ci sono delle scintille che possono capitare nella vita di chi sente questi obblighi come un impegno difficile da portare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dovresti tenerti lontano dalle polemiche! Lo so che é difficile perché spesso non sei tu ad attivarle, anche se devo dire sei una persona molto forte, determinata, o tutto é bianco o tutto é nero, e quindi le persone che in questi giorni tradiscono la tua fiducia o non si comportano proprio come vorresti, vengono in qualche modo messe al bando.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Devi allontanare quella sorta di malinconia che da dieci giorni almeno sta creando disagi nella tua vita. Ora non é che tutti siano tristi, pero’ anche sul lavoro é da Febbraio che ci sono incomprensioni. Chi lavora grazie alla creatività, all’inventiva, puo’ sentirsi un po’ ridotto nelle prestazioni. Ora sarà molto importante capire cosa sta accadendo in amore: inutile recuperare storie impossibili!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ti trovo sempre molto turbato. In realtà, le persone del tuo segno potrebbero rimpiangere di avere fatto una scelta un po’ troppo drastica in passato. Poi qui bisogna capire come sta agendo il destino, perché a volte siamo noi a potere equilibrare le nostre emozioni, a volte il destino gioca brutti scherzi.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!