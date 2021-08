Paolo Fox Oroscopo del giorno: giovedì 5 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 5 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata potresti innervosirti parecchio: se qualcosa non va, se ci sono piccoli conflitti con l’ambiente, potresti anche fare un passo indietro, poi si recupera da sabato pomeriggio. Serve un po’ di attenzione in amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se devi fare una dichiarazione d’amore, se devi portare avanti un progetto. Sarebbe meglio che ti muovessi tra giovedi e venerdi, perche’ sabato e domenica saranno giornate un po’ pesanti. In realta’ non torneremo indietro, perché la fase piu’ pesante e’ stata quella legata alle prime tre settimane di Luglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non devi esagerare sia nelle proposte che nelle indicazioni da dare agli altri! Questa e’ una settimana che andrebbe vissuta liberamente cercando di evitare compromessi e polemiche. In realta’ il tuo cuore e’ piuttosto nervoso, una persona sembra piu’ lontana e anche le coppie che comunque convivono sentono che c’e’ un po’ di agitazione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Come dicevo 24 ore fa, sei ispirato! E lo dico a ragion veduta perche’ abbiamo la Luna nel segno: le emozioni che vivi in queste 48 ore sono importanti. E questa e’ una settimana preludio di una seconda parte dell’anno eccellente e di un 2022 forte.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Fine settimana importante! E’ strano che in questo mese di Agosto tu voglia mettere da parte l’ambizione, il desiderio di arrivare primo e dedicarti un po’ di piu’ ai sentimenti. Dico strano perche’ di solito tu ami essere acclamato, ti piace l’applauso delle folle. Ma adesso hai capito che devi amare e soprattutto fare le cose per te stesso e per la persona che ti interessa.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei al centro dell’attenzione di queste stelle, non solo perche’ Venere e Marte si trovano in questo spazio zodiacale ma anche perche’ questo e’ un cielo molto fertile soprattutto per i liberi professionisti, per quelli che hanno la possibilita’ di iniziare un nuovo lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

E’ molto difficile che una persona del tuo segno lanci una provocazione, che si metta al centro di una polemica. Pero’ devo dire che ultimamente anche se hai fatto il meglio, anche se hai abbracciato temi importanti nella tua vita, lottando per un’ideale o per difendere qualcuno. Ti sei stancato molto e forse ti sei reso conto che stai facendo piu’ per gli altri che per te stesso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Quelli che non hanno un grande amore adesso possono vivere un rapporto migliore con la famiglia, amare i parenti, magari un nipote o semplicemente un fratello. E’ molto importante ritrovare le proprie radici.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Dopo tre giorni vissuti in maniera piuttosto pericolosa o comunque agitata, ora arriva finalmente un po’ di relax! E posso dire che sabato e domenica saranno giornate anche migliori. Non posso invece confermare che questo sia un periodo eccellente per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nelle prossime due settimane avrai una visione molto chiara della tua vita. Con la persona giusta al proprio fianco si puo’ veramente cavalcare l’onda e andare lontano, iniziare a pensare all’amore in maniera molto attiva. Chissa’ che ultimamente tu non abbia fatto un incontro speciale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Devi cercare di non agitare troppo le acque in vista del fine settimana perche’ il momento piu’ critico di questi sette giorni lo si avra’ proprio tra sabato pomeriggio e domenica. Quindi, se una storia non basta c’e’ un problema: forse sarebbe meglio risolvere tutto subito ma in realta’ non sai neanche tu quello che desideri.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Approfittiamo di questa Luna favorevole e poi mi chiedo che cosa e’ accaduto tra lunedì e mercoledì, perche’ se l’inizio di questa settimana e’ stato polemico in amore, se ci sono stati dei tafferugli bisogna cercare di accomodare le cose.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!