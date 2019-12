Paolo Fox, Oroscopo 23 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi: lunedì 23 dicembre 2019

Lunedì 23 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un momento importante per fare il punto della situazione: ne hai davvero bisogno! E’ vero che da tre giorni Venere ha iniziato un transito molto importante che inaugura un periodo di forza per i sentimenti.

Tuttavia per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico, nonostante un piccolo incremento avvenuto di recente, ci sono ancora perplessità. Ma non disperare perchè molti problemi saranno risolti nell’ormai imminente 2020.

Oroscopo Toro

La settimana parte in maniera un pò frenetica. Probabilmente sei in ritardo sulle questioni che riguardano il Natale, soprattutto se bisogna preparare qualcosa, fare inviti a cena per le feste. In ogni modo sappiamo che il 2020 sarà un anno importante, sta per arrivare un periodo di grandi progetti.

Se in queste 24 qualcuno non è d’accordo con questi tuoi progetti, potresti arrabbiarti molto! Da qualche tempo hai bisogno di vederci chiaro nelle amicizie e in amore: non desideri più perdere tempo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete bisogno di rimettervi in piedi dopo una questione economica andata male oppure una questione anche personale o fisica che potrebbe avervi intralciato nel corso del 2019. Queste sono giornate che mettono alla prova le persone di questo segno al punto che fino a mercoledi potrebbero nascere complicazioni nel rapporto con gli altri.

Bisogna tenersi lontano dalle polemiche anche se sotto Natale sarà difficile! C’è chi lavora anche nei giorni di festa e non potrà dedicarsi completamente alla famiglia. Ma no alle polemiche in amore!

Oroscopo Cancro

Certo, l’aria del Natale rende tutti più buoni ma va ricordato che in questo periodo festivo avresti bisogno di ritrovare gli affetti più cari. E lo dico specialmente a chi non ha una famiglia o un riferimento a livello amoroso o di amicizia.

In ogni modo la settimana parte bene e offre qualcosa di più anche in termini di emozioni. Martedì e mercoledì saranno 48 ore speciali!

Oroscopo Leone

Hai bisogno di energia! Ed in questa nuova settimana ne può arrivare molta: sono giorni importanti in cui abbiamo un oroscopo vivace, specialmente nelle giornate di lunedi e martedi, mercoledi sara’ una giornata piu’ tranquilla.

Mai come in questo periodo credo che tu abbia bisogno di serenità, di famiglia, di buoni e pochi pensieri per la testa. Se devi affrontare un discorso d’amore spinoso, sarà meglio parlare entro venerdì. E’ tempo di cambiamenti!

Oroscopo Vergine

Questa è una settimana che invita alla pazienza. Non dico che le persone del tuo segno non amino il Natale, ma comunque sono sempre molto legate a questioni razionali. E quindi, quando le emozioni sono indotte o prevedibili, restate un pò distaccati.

Sono giornate in cui potresti anche discutere con qualcuno. Fai attenzione alle parole!

Oroscopo Bilancia

Stai finalmente aprendo le porte al destino e anche all’amore, come e’ giusto che sia! Sono giornate intense, importanti: e almeno fino a mercoledì abbiamo un bell’oroscopo che riguarda anche la famiglia, i rapporti con gli altri.

Le relazioni possono tornare ad essere molto intriganti: con Leone e Sagittario puoi costruire qualcosa di bello anche in vista del futuro..

Oroscopo Scorpione

La settimana si apre con la Luna nel tuo segno, ma in queste 48 ore, lunedì e martedì, ti trovo molto agitato. Pare che le cose non vadano proprio per il verso giusto, pare che tu ti senta in balia degli eventi.

E’ come se in questo periodo ci fosse qualcuno contro di te anche se non e’ cosi. Per fortuna la giornata di Natale è protetta, ma fino ad allora cerca di non alimentare inutili polemiche.

Oroscopo Sagittario

Stai per vivere nuove ed importanti emozioni! Questa è una settimana utile, con un grande cielo almeno fino a giovedì, con la Luna che transita nel tuo segno proprio il giorno di Natale!

Spero che tu possa ricevere un grande regalo come avere più libertà d’azione e di pensiero. Fertilità e creatività in arrivo!

Oroscopo Capricorno

Sarebbe il caso di vivere questa settimana senza troppi pensieri. Ci sono grandi stelle per grandi progetti! Capisco che qualcuno sia in crisi nel lavoro però bisogna vedere bene come stanno le cose, perchè in un clima generale di grande confusione, tu potresti essere quello protetto, quello prescelto, quello che si salva!

Abbiamo un buon oroscopo ma anche qualche persona contro di te, soprattutto se hai un ruolo di rilievo. Ma pensiamo anche all’amore che può tornare ad essere vincente!

Oroscopo Acquario

Si apre una stagione di grandi emozioni! Le giornate attorno al Natale sono favorevoli: avere Venere nel segno significa sentirsi innamorati, significa riprogrammare la propria vita, vivere delle sensazioni speciali.

Da ora fino a tutto mercoledì sono tre giorni importanti anche per gli incontri e le amicizie.

Oroscopo Pesci

Sono giornate particolari! Quando arrivano le feste di Natale, non sono pochi quelli che si sentono un pò isolati perchè pensano al passato, a qualche anno fa quando magari c’erano persone che ora non ci sono più.

La tendenza essere malinconici può anche essere considerata come una grande qualità ma può diventare anche un grande peso se si esagera. Cerca di non entrare in rotta di collisione tra quello che desideri e quello che invece non e’ possibile avere.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!