Paolo Fox, Oroscopo 5 luglio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, le stelle e l’Oroscopo di oggi: domenica 5 luglio 2020

Domenica 5 luglio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Capisco bene che tu stia vivendo un periodo molto contrastato, oltretutto per una persona che come te vorrebbe avere soluzioni immediate, il fatto che ci siano continui rinvii nel lavoro o comunque situazioni poco chiare, ti rende particolarmente nervoso, questo anche in vista di Settembre.

Oroscopo Toro

Con Luna, Giove e Saturno favorevoli hai veramente un grande fascino e spero che entro poco arrivi una bella notizia, al massimo entro Settembre! Per tutte le persone che gia’ hanno un contatto di lavoro o che erano in attesa di una risposta, questo e’ stato un periodo importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continui ad avere una buona indicazione da parte di queste stelle: Saturno e’ neutrale ma tornera’ attivo alla fine dell’anno, quindi e’ chiaro che alcuni progetti su cui stai lavorando adesso, potranno prendere quota solo da Settembre.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ la classica giornata in cui puoi chiuderti e sentirti un po’ lontano da tutti. In casi eccezionali, se non ti senti bene potresti anche dare la colpa agli altri! Questa giornata, come quella di sabato, invita ad essere cauti nelle relazioni e soprattutto a non vedere tutto nero.

Oroscopo Leone

In questo momento sara’ molto importante riscoprire l’amore e l’amicizia perche’ e’ utile confrontarsi con gli altri anche per stabilire nuovi progetti in vista del futuro. E di nuovi progetti hai bisogno, viste le chiusure degli ultimi mesi o i grossi cambiamenti che sono in corso.

Oroscopo Vergine

Cerchi belle emozioni! Avere delle stelle favorevoli significa che anche nei periodi difficili come quello che abbiamo vissuto si puo’ andare lontano, si puo’ guardare oltre e si puo’ recuperare prima degli altri.

Oroscopo Bilancia

E’ chiaro che stai cercando di mantenere un equilibrio che gli altri non riescono a darti. Qui potrebbero esserci dei problemi in amore ma anche nel lavoro, soprattutto ritardi. Non dobbiamo dimenticarlo, il tuo e’ un segno a volte un pochino ansioso!

Oroscopo Scorpione

A volte ti giri e te ne vai! Capita quando le persone non seguono il tuo percorso i tuoi discorsi: poi pero’ ti fa piacere vedere che le persone che non ti hanno dato retta, dopo qualcosa mese ti danno ragione!

Oroscopo Sagittario

Questo e’ un periodo di crescita; quindi e’ probabile che tutto quello che stai vivendo, innovando, sara’ trampolino di lancio da Novembre per nuove occasioni. Quindi parlo di una fine dell’anno promettente ma di un periodo di gestazione piuttosto lungo per quanto riguarda le tue idee.

Oroscopo Capricorno

La Luna nel tuo segno regala una bella capacita’ d’azione: ho spiegato pero’ anche alcuni progetti sono freddati, bloccati. E’ come se in questo momento anche se hai rinnovato un’attivita’, se hai riaperto, non tutto vada a buon fine. Non devi disperare perche’ estate e autunno sono stagioni favorevoli.

Oroscopo Acquario

Hai bisogno di nuove idee e se non senti di averle potresti anche consultare gli amici, le persone che ti stanno attorno per capire cosa c’e’ da fare. Il tuo e’ il segno del futuro: quando gli altri pensano al presente, tu pensi gia’ a quello che devi fare l’anno prossimo.

Oroscopo Pesci

Resta sempre questa Venere un po’ insolente: mi auguro che ci sia stato un recupero nelle coppie in cui c’e’ stata crisi, lontananza, uno dei due dovrebbe avere lanciato un ultimatum: non aderire a questo trattato di pace amorosa potrebbe essere pericoloso!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!